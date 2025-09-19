https://ria.ru/20250919/ogurtsy-2042873025.html

Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день

Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день - РИА Новости, 19.09.2025

Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день

Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300-400 граммов огурцов в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T03:53:00+03:00

2025-09-19T03:53:00+03:00

2025-09-19T16:27:00+03:00

общество

сабина шафикова

россия

питание

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999388132_0:0:2130:1199_1920x0_80_0_0_ff0b6919e01cfcd87d3b5126d09ce321.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300-400 граммов огурцов в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Взрослым нужно употреблять <…> до 300–400 граммов огурцов в день, это один-два средних огурца", — сказала Шафикова. Врач отметила, что огурцы на 95% состоят из воды и содержат клетчатку, небольшое количество витаминов С и К, а также микроэлементы магний и калий. "Огурцы способны поддерживать сердечно-сосудистую систему за счет калия. Немного клетчатки, которая содержится в этом овоще, помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ, что также влияет на состояние сосудов", — рассказала собеседница агентства. Однако, по словам Шафиковой, чрезмерное употребление этого овоща может приводить к метеоризму.

https://ria.ru/20250911/vrach-2041087430.html

https://ria.ru/20250908/svekla-2040335102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сабина шафикова, россия, питание