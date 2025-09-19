https://ria.ru/20250919/ogurtsy-2042873025.html
Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день
общество
сабина шафикова
россия
питание
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300-400 граммов огурцов в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Взрослым нужно употреблять <…> до 300–400 граммов огурцов в день, это один-два средних огурца", — сказала Шафикова. Врач отметила, что огурцы на 95% состоят из воды и содержат клетчатку, небольшое количество витаминов С и К, а также микроэлементы магний и калий. "Огурцы способны поддерживать сердечно-сосудистую систему за счет калия. Немного клетчатки, которая содержится в этом овоще, помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ, что также влияет на состояние сосудов", — рассказала собеседница агентства. Однако, по словам Шафиковой, чрезмерное употребление этого овоща может приводить к метеоризму.
