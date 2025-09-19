Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 19.09.2025 (обновлено: 16:27 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/ogurtsy-2042873025.html
Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день
Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день - РИА Новости, 19.09.2025
Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день
Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300-400 граммов огурцов в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:53:00+03:00
2025-09-19T16:27:00+03:00
общество
сабина шафикова
россия
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999388132_0:0:2130:1199_1920x0_80_0_0_ff0b6919e01cfcd87d3b5126d09ce321.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300-400 граммов огурцов в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Взрослым нужно употреблять &lt;…&gt; до 300–400 граммов огурцов в день, это один-два средних огурца", — сказала Шафикова. Врач отметила, что огурцы на 95% состоят из воды и содержат клетчатку, небольшое количество витаминов С и К, а также микроэлементы магний и калий. "Огурцы способны поддерживать сердечно-сосудистую систему за счет калия. Немного клетчатки, которая содержится в этом овоще, помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ, что также влияет на состояние сосудов", — рассказала собеседница агентства. Однако, по словам Шафиковой, чрезмерное употребление этого овоща может приводить к метеоризму.
https://ria.ru/20250911/vrach-2041087430.html
https://ria.ru/20250908/svekla-2040335102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999388132_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_ef66e80f898a045a9782bfa9748d0d76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сабина шафикова, россия, питание
Общество, Сабина Шафикова, Россия, Питание
Врач рассказала, сколько огурцов нужно есть в день

Взрослым нужно съедать не более 300-400 граммов огурцов в день

© РИА Новости / Максим БлиновОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Огурцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300-400 граммов огурцов в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова.
"Взрослым нужно употреблять <…> до 300–400 граммов огурцов в день, это один-два средних огурца", — сказала Шафикова.
Помидоры - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Врач рассказала о пользе помидоров
11 сентября, 03:24
Врач отметила, что огурцы на 95% состоят из воды и содержат клетчатку, небольшое количество витаминов С и К, а также микроэлементы магний и калий.
"Огурцы способны поддерживать сердечно-сосудистую систему за счет калия. Немного клетчатки, которая содержится в этом овоще, помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ, что также влияет на состояние сосудов", — рассказала собеседница агентства.
Однако, по словам Шафиковой, чрезмерное употребление этого овоща может приводить к метеоризму.
Свекла - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Врач рассказала о пользе свеклы
8 сентября, 03:16
 
ОбществоСабина ШафиковаРоссияПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала