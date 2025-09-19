https://ria.ru/20250919/obstrely-2042887031.html
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино при выполнении служебных задач от удара дрона наш боец ("Орлана". — Прим. ред.) получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ", — написал он.Еще один инцидент произошел в селе Грузское Борисовского района. Там из-за атаки FPV-беспилотника на многоквартирный дом пострадала женщина. Она сама обратилась в больницу № 2 в Белгороде, где у нее диагностировали баротравму, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. В доме повреждены кровля и одна квартира, добавил Гладков.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Женщина и боец "Орлана" пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области