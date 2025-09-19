https://ria.ru/20250919/obstrely-2042863068.html
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.09.2025
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T00:53:00+03:00
2025-09-19T00:53:00+03:00
2025-09-19T00:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Одна вооруженная атака - на амвросиевском направлении. Всего выпущено шесть единиц боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Согласно информации управления, поступили сведения о ранении одного мирного жителя 1982 года рождения. Кроме того, как сообщается, в результате обстрелов был поврежден частный жилой дом в населенном пункте Агрономичное Амвросиевского муниципального округа. В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.
https://ria.ru/20250917/drony-2042526012.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов