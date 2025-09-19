https://ria.ru/20250919/nozh-2043009560.html

На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон

На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон - РИА Новости, 19.09.2025

На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон

Телефон и нож обнаружены на месте гибели убитого на фестивале Burning Man в США уроженца Омска Вадима Круглова, сообщил РИА Новости отец погибшего Игорь... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:10:00+03:00

2025-09-19T16:10:00+03:00

2025-09-19T16:10:00+03:00

невада

сша

дональд трамп

фбр

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b176986eedd0fb91f6b63be89f6ece59.jpg

ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Телефон и нож обнаружены на месте гибели убитого на фестивале Burning Man в США уроженца Омска Вадима Круглова, сообщил РИА Новости отец погибшего Игорь Круглов. Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. Мужчина приехал на фестиваль Burning Man в штате Невада, где давно мечтал побывать. Тридцатого августа во время непогоды в пустыне Невада 37-летний Вадим Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах. "Нож и телефон были найдены на месте преступления сразу. Почему сейчас возникла такая информация - я не знаю. Может быть, это какая-то задумка или планы шерифа этого, который ведет расследование. Но у меня никакой информации нет о ходе следствия, с шерифом мы не на связи. Он что-то делает. Мне только стало известно, что он там не один, как я предполагал ранее. Там задействованы достаточно значительные силы. Различные отделы, криминалисты, айтишники. Шериф не один, как оказалось. Исходя из этого я понимаю, ч о ФБР там не будет работать. Достаточно полицейских", - сказал Игорь Круглов. Погибшего кремировали в штате Невада и планируют перевести на родину. Игорь Круглов ранее обратился в соцсетях к президенту США Дональду Трампу за помощью в расследовании.

https://ria.ru/20250903/rossiyanin-2039511186.html

https://ria.ru/20250911/ssha-2041194544.html

невада

сша

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

невада, сша, дональд трамп, фбр, омск