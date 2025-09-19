На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон
На месте убийства жителя Омска на фестивале Burning Man нашли телефон и нож
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man . Архивное фото
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Телефон и нож обнаружены на месте гибели убитого на фестивале Burning Man в США уроженца Омска Вадима Круглова, сообщил РИА Новости отец погибшего Игорь Круглов.
Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. Мужчина приехал на фестиваль Burning Man в штате Невада, где давно мечтал побывать. Тридцатого августа во время непогоды в пустыне Невада 37-летний Вадим Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах.
"Нож и телефон были найдены на месте преступления сразу. Почему сейчас возникла такая информация - я не знаю. Может быть, это какая-то задумка или планы шерифа этого, который ведет расследование. Но у меня никакой информации нет о ходе следствия, с шерифом мы не на связи. Он что-то делает. Мне только стало известно, что он там не один, как я предполагал ранее. Там задействованы достаточно значительные силы. Различные отделы, криминалисты, айтишники. Шериф не один, как оказалось. Исходя из этого я понимаю, ч о ФБР там не будет работать. Достаточно полицейских", - сказал Игорь Круглов.
Погибшего кремировали в штате Невада и планируют перевести на родину. Игорь Круглов ранее обратился в соцсетях к президенту США Дональду Трампу за помощью в расследовании.
