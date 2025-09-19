Рейтинг@Mail.ru
На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/nozh-2043009560.html
На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон
На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон - РИА Новости, 19.09.2025
На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон
Телефон и нож обнаружены на месте гибели убитого на фестивале Burning Man в США уроженца Омска Вадима Круглова, сообщил РИА Новости отец погибшего Игорь... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:10:00+03:00
2025-09-19T16:10:00+03:00
невада
сша
дональд трамп
фбр
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b176986eedd0fb91f6b63be89f6ece59.jpg
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Телефон и нож обнаружены на месте гибели убитого на фестивале Burning Man в США уроженца Омска Вадима Круглова, сообщил РИА Новости отец погибшего Игорь Круглов. Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. Мужчина приехал на фестиваль Burning Man в штате Невада, где давно мечтал побывать. Тридцатого августа во время непогоды в пустыне Невада 37-летний Вадим Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах. "Нож и телефон были найдены на месте преступления сразу. Почему сейчас возникла такая информация - я не знаю. Может быть, это какая-то задумка или планы шерифа этого, который ведет расследование. Но у меня никакой информации нет о ходе следствия, с шерифом мы не на связи. Он что-то делает. Мне только стало известно, что он там не один, как я предполагал ранее. Там задействованы достаточно значительные силы. Различные отделы, криминалисты, айтишники. Шериф не один, как оказалось. Исходя из этого я понимаю, ч о ФБР там не будет работать. Достаточно полицейских", - сказал Игорь Круглов. Погибшего кремировали в штате Невада и планируют перевести на родину. Игорь Круглов ранее обратился в соцсетях к президенту США Дональду Трампу за помощью в расследовании.
https://ria.ru/20250903/rossiyanin-2039511186.html
https://ria.ru/20250911/ssha-2041194544.html
невада
сша
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039683694_194:0:1907:1285_1920x0_80_0_0_f99df6e26605ad9117851355c7056638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
невада, сша, дональд трамп, фбр, омск
Невада, США, Дональд Трамп, ФБР, Омск
На месте убийства россиянина на фестивале Burning Man нашли нож и телефон

На месте убийства жителя Омска на фестивале Burning Man нашли телефон и нож

© AP Photo / Brad HornЦентральный лагерь во время фестиваля Burning Man
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Brad Horn
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Телефон и нож обнаружены на месте гибели убитого на фестивале Burning Man в США уроженца Омска Вадима Круглова, сообщил РИА Новости отец погибшего Игорь Круглов.
Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. Мужчина приехал на фестиваль Burning Man в штате Невада, где давно мечтал побывать. Тридцатого августа во время непогоды в пустыне Невада 37-летний Вадим Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Друзья погибшего на Burning Man ищут деньги для доставки тела в Россию
3 сентября, 21:35
"Нож и телефон были найдены на месте преступления сразу. Почему сейчас возникла такая информация - я не знаю. Может быть, это какая-то задумка или планы шерифа этого, который ведет расследование. Но у меня никакой информации нет о ходе следствия, с шерифом мы не на связи. Он что-то делает. Мне только стало известно, что он там не один, как я предполагал ранее. Там задействованы достаточно значительные силы. Различные отделы, криминалисты, айтишники. Шериф не один, как оказалось. Исходя из этого я понимаю, ч о ФБР там не будет работать. Достаточно полицейских", - сказал Игорь Круглов.
Погибшего кремировали в штате Невада и планируют перевести на родину. Игорь Круглов ранее обратился в соцсетях к президенту США Дональду Трампу за помощью в расследовании.
Видеообращение отца убитого в США Вадима Круглова к президенту Трампу - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу
11 сентября, 13:54
 
НевадаСШАДональд ТрампФБРОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала