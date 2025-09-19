https://ria.ru/20250919/novosibirsk-2042878937.html

В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи - РИА Новости, 19.09.2025

В Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали в Новосибирске подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи, который признался, что сделать это ему... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T05:53:00+03:00

2025-09-19T05:53:00+03:00

2025-09-19T05:53:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали в Новосибирске подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи, который признался, что сделать это ему предложили в мессенджере за вознаграждение, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области. По данным полиции, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание и повреждение оборудования вышки сотовой связи. Прибывшие на место полицейские при осмотре обнаружили остатки горюче-смазочного материала и зажигалку. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного главка МВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 18-летний житель Новосибирского района", - говорится в сообщении. Задержанный признался, что задание поджечь базовую станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. За диверсию ему обещали заплатить деньги. Свои действия поджигатель фиксировал на камеру смартфона, а видеоотчет отправил анонимному куратору. Правоохранители изъяли у молодого человека мобильные телефоны и вещи, в которых он был в момент совершения поджога. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия". В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет", - сообщили в главке.

https://ria.ru/20250915/osetija-2042059794.html

https://ria.ru/20250326/podzhog-2007354901.html

новосибирск

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область