В Госдуме оценили идею о легализации продажи "красивых" автономеров
Лантратова: на деньги от продажи "красивых" номеров можно поддержать многодетных
Сотрудник ГИБДД ведет сортировку государственных регистрационных знаков
Сотрудник ГИБДД ведет сортировку государственных регистрационных знаков. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Деньги с продажи "красивых" номеров для автомобилей можно направить на поддержку ветеранов боевых действий или многодетных семей, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах".
"Деньги можно направить на социально значимые цели: поддержку ветеранов боевых действий и многодетных семей", - сказала Лантратова.
Она отметила, что в России существует теневой рынок, где "красивые" номера - с запоминающимися комбинациями букв и цифр - продаются за огромные деньги. Особенно, по словам политика, ажиотаж вызвали номера с буквами "СВО" после начала специальной военной операции.
"По данным СМИ, такие номера на неофициальных площадках стартуют от 150 тысяч рублей. А самые желанные комбинации могут стоить до 5 миллионов. Уверена, что легализация продаж поможет навести порядок и направить эти деньги в бюджет", - добавила Лантратова.
Депутат напомнила, что ранее проанализировав то, что бюджет России недополучает огромные суммы из-за отсутствия регулирования, она в апреле 2024 года направила официальный запрос вице-премьеру Дмитрию Григоренко по теме легализации продажи "красивых" номеров для авто.
Парламентарий призвала вернуться к этой инициативе, учитывая изменившуюся экономическую и геополитическую ситуацию.
"Легальные аукционы через "Госуслуги" сделают процесс покупки "красивых" номеров прозрачным, удобным и, главное, законным. Россияне смогут официально приобрести номер, а бюджет получит солидное пополнение", - подытожила Лантратова.
Глава государства в четверг проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается.
Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера
18 сентября, 17:38