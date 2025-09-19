https://ria.ru/20250919/nomer-2042870758.html

Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер

Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер - РИА Новости, 19.09.2025

Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер

Автовладельцы в России могут по закону получить красивый номер при продаже и покупке автомобиля, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T03:16:00+03:00

2025-09-19T03:16:00+03:00

2025-09-19T03:16:00+03:00

авто

россия

владимир путин

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153461/32/1534613202_0:454:2834:2048_1920x0_80_0_0_2b1df90cbafd023b5a86756766cc337e.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Автовладельцы в России могут по закону получить красивый номер при продаже и покупке автомобиля, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. В четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме поддержал предложение лидера фракции "Новые люди" Алексея Нечаева продавать красивые номера для автомобилей на "Госуслугах". "Существует несколько законных схем, позволяющих сохранить за собой красивые номера. Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока – как правило, до одного года", - рассказала Соловьева. Эксперт подчеркнула, что в России невозможно официально купить только номерной знак без автомобиля. Автоюрист уточнила, что все сделки, связанные с номерами, по закону сопряжены с куплей-продажей или перерегистрацией транспортного средства. "Вторая распространенная схема – покупка неходового старого транспортного средства с красивыми номерами. Человек приобретает такой автомобиль исключительно из-за красивых регистрационных знаков, далее он пишет заявление о замене номеров, после чего старый автомобиль, например, утилизируется, а номерные знаки переоформляются на новую машину", - отметила Соловьева. Как обратила внимание эксперт, юридически покупается именно автомобиль, а номера переходят к новому владельцу как неотъемлемая часть транспортного средства. "Пока что законно получить желаемые номера можно только вместе с автомобилем. Все операции с номерами строго привязаны к конкретному транспортному средству", - заключила автоюрист.

https://ria.ru/20250706/opasnost-2027430228.html

https://ria.ru/20250502/utilsbor-2014630206.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, общество