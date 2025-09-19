Рейтинг@Mail.ru
Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер - РИА Новости, 19.09.2025
03:16 19.09.2025
Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер
Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Автовладельцы в России могут по закону получить красивый номер при продаже и покупке автомобиля, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. В четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме поддержал предложение лидера фракции "Новые люди" Алексея Нечаева продавать красивые номера для автомобилей на "Госуслугах". "Существует несколько законных схем, позволяющих сохранить за собой красивые номера. Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока – как правило, до одного года", - рассказала Соловьева. Эксперт подчеркнула, что в России невозможно официально купить только номерной знак без автомобиля. Автоюрист уточнила, что все сделки, связанные с номерами, по закону сопряжены с куплей-продажей или перерегистрацией транспортного средства. "Вторая распространенная схема – покупка неходового старого транспортного средства с красивыми номерами. Человек приобретает такой автомобиль исключительно из-за красивых регистрационных знаков, далее он пишет заявление о замене номеров, после чего старый автомобиль, например, утилизируется, а номерные знаки переоформляются на новую машину", - отметила Соловьева. Как обратила внимание эксперт, юридически покупается именно автомобиль, а номера переходят к новому владельцу как неотъемлемая часть транспортного средства. "Пока что законно получить желаемые номера можно только вместе с автомобилем. Все операции с номерами строго привязаны к конкретному транспортному средству", - заключила автоюрист.
Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер

Красивый номер можно купить вместе с автомобилем

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыдача новых автомобильных номеров серии 799
Выдача новых автомобильных номеров серии 799 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Выдача новых автомобильных номеров серии 799. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Автовладельцы в России могут по закону получить красивый номер при продаже и покупке автомобиля, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме поддержал предложение лидера фракции "Новые люди" Алексея Нечаева продавать красивые номера для автомобилей на "Госуслугах".
"Существует несколько законных схем, позволяющих сохранить за собой красивые номера. Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока – как правило, до одного года", - рассказала Соловьева.
Эксперт подчеркнула, что в России невозможно официально купить только номерной знак без автомобиля. Автоюрист уточнила, что все сделки, связанные с номерами, по закону сопряжены с куплей-продажей или перерегистрацией транспортного средства.
"Вторая распространенная схема – покупка неходового старого транспортного средства с красивыми номерами. Человек приобретает такой автомобиль исключительно из-за красивых регистрационных знаков, далее он пишет заявление о замене номеров, после чего старый автомобиль, например, утилизируется, а номерные знаки переоформляются на новую машину", - отметила Соловьева.
Как обратила внимание эксперт, юридически покупается именно автомобиль, а номера переходят к новому владельцу как неотъемлемая часть транспортного средства.
"Пока что законно получить желаемые номера можно только вместе с автомобилем. Все операции с номерами строго привязаны к конкретному транспортному средству", - заключила автоюрист.
