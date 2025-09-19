Россияне рассказали, как предпочитают общаться с нейросетями
MWS AI: россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом: голосовой ввод при работе с ИИ используют более 30% респондентов, тогда как текстовый предпочитают 64% респондентов, генерируя новый контент, и 69% - при поиске информации, говорится в совместном исследовании разработчика MWS AI (входит в МТС Web Services) и российской продуктовой розничной компании X5 (материалы есть в распоряжении РИА Новости).
"Опрос показал, что при работе с генеративным ИИ пользователи предпочитают текстовые запросы. Для создания контента этот вариант удобен 64% респондентов, а для поиска информации - 69%. Другие модальности тоже применяются при работе с генеративным ИИ. Голосовой ввод при создании контента и для поиска используют более 30% респондентов", - сказано в исследовании, проведенном в преддверии Kazan Digital Week.
В Госдуме предложили сделать нейросети бесплатными для школ и вузов
28 августа, 16:08
Функция загрузки изображения используется довольно часто: так, 39% опрошенных применяют ее при создании материалов, а 32% - при поиске информации.
Что касается жителей Татарстана, аналитики выяснили, что 58% используют генеративный ИИ, причем каждый десятый - ежедневно. "Среди используемых GenAI-инструментов абсолютное лидерство удерживают российские разработки. Сервисы "Яндекса", такие как YandexGPT и "Шедеврум", используют 69% респондентов, а продукты "Сбера" - GigaChat и Kandinsky - применяют 30% опрошенных. Зарубежные решения от OpenAI, Google и Deepseek также присутствуют в списке, но пользуются меньшей популярностью - их доля составляет 28%, 21% и 16% соответственно", - отмечается в исследовании.
Как прокомментировал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, в будущем ожидается значительный рост проникновения корпоративных ИИ-инструментов благодаря появлению простых, безопасных и узкоспециализированных решений - именно за счет того, что они смогут вписаться в существующие рабочие процессы и продемонстрировать финансовые эффекты для компаний.