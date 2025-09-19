Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали, как предпочитают общаться с нейросетями - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/neyroseti-2042882887.html
Россияне рассказали, как предпочитают общаться с нейросетями
Россияне рассказали, как предпочитают общаться с нейросетями - РИА Новости, 19.09.2025
Россияне рассказали, как предпочитают общаться с нейросетями
Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом: голосовой ввод при работе с ИИ используют более 30% респондентов, тогда как текстовый... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:01:00+03:00
2025-09-19T07:01:00+03:00
денис филиппов
мтс
x5 retail group
яндекс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_d19e629d33137ed8449c8c1e2f0bc203.png
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом: голосовой ввод при работе с ИИ используют более 30% респондентов, тогда как текстовый предпочитают 64% респондентов, генерируя новый контент, и 69% - при поиске информации, говорится в совместном исследовании разработчика MWS AI (входит в МТС Web Services) и российской продуктовой розничной компании X5 (материалы есть в распоряжении РИА Новости). "Опрос показал, что при работе с генеративным ИИ пользователи предпочитают текстовые запросы. Для создания контента этот вариант удобен 64% респондентов, а для поиска информации - 69%. Другие модальности тоже применяются при работе с генеративным ИИ. Голосовой ввод при создании контента и для поиска используют более 30% респондентов", - сказано в исследовании, проведенном в преддверии Kazan Digital Week. Функция загрузки изображения используется довольно часто: так, 39% опрошенных применяют ее при создании материалов, а 32% - при поиске информации. Что касается жителей Татарстана, аналитики выяснили, что 58% используют генеративный ИИ, причем каждый десятый - ежедневно. "Среди используемых GenAI-инструментов абсолютное лидерство удерживают российские разработки. Сервисы "Яндекса", такие как YandexGPT и "Шедеврум", используют 69% респондентов, а продукты "Сбера" - GigaChat и Kandinsky - применяют 30% опрошенных. Зарубежные решения от OpenAI, Google и Deepseek также присутствуют в списке, но пользуются меньшей популярностью - их доля составляет 28%, 21% и 16% соответственно", - отмечается в исследовании. Как прокомментировал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, в будущем ожидается значительный рост проникновения корпоративных ИИ-инструментов благодаря появлению простых, безопасных и узкоспециализированных решений - именно за счет того, что они смогут вписаться в существующие рабочие процессы и продемонстрировать финансовые эффекты для компаний.
https://ria.ru/20250828/gosduma-2038124272.html
https://ria.ru/20250810/neyroseti-2034384716.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_210:0:1234:768_1920x0_80_0_0_af364e16be1338a033793825997f757f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис филиппов, мтс, x5 retail group, яндекс, общество
Денис Филиппов, МТС, X5 Retail Group, Яндекс, Общество
Россияне рассказали, как предпочитают общаться с нейросетями

MWS AI: россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом: голосовой ввод при работе с ИИ используют более 30% респондентов, тогда как текстовый предпочитают 64% респондентов, генерируя новый контент, и 69% - при поиске информации, говорится в совместном исследовании разработчика MWS AI (входит в МТС Web Services) и российской продуктовой розничной компании X5 (материалы есть в распоряжении РИА Новости).
"Опрос показал, что при работе с генеративным ИИ пользователи предпочитают текстовые запросы. Для создания контента этот вариант удобен 64% респондентов, а для поиска информации - 69%. Другие модальности тоже применяются при работе с генеративным ИИ. Голосовой ввод при создании контента и для поиска используют более 30% респондентов", - сказано в исследовании, проведенном в преддверии Kazan Digital Week.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Госдуме предложили сделать нейросети бесплатными для школ и вузов
28 августа, 16:08
Функция загрузки изображения используется довольно часто: так, 39% опрошенных применяют ее при создании материалов, а 32% - при поиске информации.
Что касается жителей Татарстана, аналитики выяснили, что 58% используют генеративный ИИ, причем каждый десятый - ежедневно. "Среди используемых GenAI-инструментов абсолютное лидерство удерживают российские разработки. Сервисы "Яндекса", такие как YandexGPT и "Шедеврум", используют 69% респондентов, а продукты "Сбера" - GigaChat и Kandinsky - применяют 30% опрошенных. Зарубежные решения от OpenAI, Google и Deepseek также присутствуют в списке, но пользуются меньшей популярностью - их доля составляет 28%, 21% и 16% соответственно", - отмечается в исследовании.
Как прокомментировал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, в будущем ожидается значительный рост проникновения корпоративных ИИ-инструментов благодаря появлению простых, безопасных и узкоспециализированных решений - именно за счет того, что они смогут вписаться в существующие рабочие процессы и продемонстрировать финансовые эффекты для компаний.
Приложение ChatGPT на мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Нейросеть дала пенсионеру совет, приведший к психическому заболеванию
10 августа, 02:08
 
Денис ФилипповМТСX5 Retail GroupЯндексОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала