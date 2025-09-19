https://ria.ru/20250919/nevesta-2043027555.html
Невеста впала в кому в первую брачную ночь и умерла
Невеста впала в кому в первую брачную ночь и умерла - РИА Новости, 19.09.2025
Невеста впала в кому в первую брачную ночь и умерла
В Боснии и Герцеговине 26-летняя блогер Адна Рованин-Омербегович впала в кому в первую брачную ночь и вскоре умерла, сообщает The Mirror. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Боснии и Герцеговине 26-летняя блогер Адна Рованин-Омербегович впала в кому в первую брачную ночь и вскоре умерла, сообщает The Mirror."Адна была доставлена в больницу в первую брачную ночь в субботу после свадьбы с Фарисом. 26-летняя девушка внезапно почувствовала себя плохо после свадебного банкета и нуждалась в срочной медицинской помощи, а к моменту госпитализации ее состояние ухудшилось", — говорится в материале.Как сообщает таблоид, девушка скончалась спустя два дня."Официальная причина смерти Адны остается неизвестной, и расследование продолжается. Власти ожидают результатов вскрытия, чтобы установить причину внезапного заболевания", — отмечается в статье.
Невеста впала в кому в первую брачную ночь и умерла
