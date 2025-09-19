https://ria.ru/20250919/nauka-2042904596.html

Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы

Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы - РИА Новости, 19.09.2025

Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы

Куликовская битва была не простой "стенкой на стенку", как ее часто представляют, а тщательно продуманной операцией. Русское войско одержало победу во многом... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Куликовская битва была не простой "стенкой на стенку", как ее часто представляют, а тщательно продуманной операцией. Русское войско одержало победу во многом благодаря полководческому таланту князя Дмитрия Донского. Об этом РИА Новости рассказала начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.По ее словам, школьное представление о сражении XIV века часто сводится к простому "переставлению солдатиков", хотя на самом деле все было гораздо сложнее. Дмитрий Донской и русские воеводы заранее выбрали место для решающего сражения, тщательно изучив ландшафт Куликова поля. Реки, балки и Зеленая дубрава сформировали условия для благоприятного исхода битвы — местность стала союзником русских воинов.Бурова подчеркнула, что Дмитрий Донской знал: ордынский темник Мамай всегда ударяет во фланг с последующим заходом в тыл, и сумел грамотно использовать это знание для расстановки русских войск на Куликовом поле."На тот момент уже существовала разведка. Русские пустили информацию в стан Мамая, что левый фланг будет самым слабым. Им нужно было, чтобы он ударил именно туда, чтобы идея с засадным полком сработала", — отметила эксперт.Благодаря этому тактическому замыслу ордынцы, зашедшие в тыл с левого фланга, оказались спиной к Зеленой дубраве, где в засаде находился русский полк. Именно засадный полк решил исход битвы, нанеся сокрушительный удар ничего не подозревавшему противнику.

