Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Куликовская битва была не простой "стенкой на стенку", как ее часто представляют, а тщательно продуманной операцией. Русское войско одержало победу во многом благодаря полководческому таланту князя Дмитрия Донского. Об этом РИА Новости рассказала начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.По ее словам, школьное представление о сражении XIV века часто сводится к простому "переставлению солдатиков", хотя на самом деле все было гораздо сложнее. Дмитрий Донской и русские воеводы заранее выбрали место для решающего сражения, тщательно изучив ландшафт Куликова поля. Реки, балки и Зеленая дубрава сформировали условия для благоприятного исхода битвы — местность стала союзником русских воинов.Бурова подчеркнула, что Дмитрий Донской знал: ордынский темник Мамай всегда ударяет во фланг с последующим заходом в тыл, и сумел грамотно использовать это знание для расстановки русских войск на Куликовом поле."На тот момент уже существовала разведка. Русские пустили информацию в стан Мамая, что левый фланг будет самым слабым. Им нужно было, чтобы он ударил именно туда, чтобы идея с засадным полком сработала", — отметила эксперт.Благодаря этому тактическому замыслу ордынцы, зашедшие в тыл с левого фланга, оказались спиной к Зеленой дубраве, где в засаде находился русский полк. Именно засадный полк решил исход битвы, нанеся сокрушительный удар ничего не подозревавшему противнику.
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Куликовская битва была не простой "стенкой на стенку", как ее часто представляют, а тщательно продуманной операцией. Русское войско одержало победу во многом благодаря полководческому таланту князя Дмитрия Донского. Об этом РИА Новости рассказала начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.
По ее словам, школьное представление о сражении XIV века часто сводится к простому "переставлению солдатиков", хотя на самом деле все было гораздо сложнее. Дмитрий Донской и русские воеводы заранее выбрали место для решающего сражения, тщательно изучив ландшафт Куликова поля. Реки, балки и Зеленая дубрава сформировали условия для благоприятного исхода битвы — местность стала союзником русских воинов.
Бурова подчеркнула, что Дмитрий Донской знал: ордынский темник Мамай всегда ударяет во фланг с последующим заходом в тыл, и сумел грамотно использовать это знание для расстановки русских войск на Куликовом поле.
«
"На тот момент уже существовала разведка. Русские пустили информацию в стан Мамая, что левый фланг будет самым слабым. Им нужно было, чтобы он ударил именно туда, чтобы идея с засадным полком сработала", — отметила эксперт.
Благодаря этому тактическому замыслу ордынцы, зашедшие в тыл с левого фланга, оказались спиной к Зеленой дубраве, где в засаде находился русский полк. Именно засадный полк решил исход битвы, нанеся сокрушительный удар ничего не подозревавшему противнику.
Тест
Сражение, повернувшее ход истории: что вы знаете о Куликовской битве?
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.