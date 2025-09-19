Рейтинг@Mail.ru
Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:56 19.09.2025 (обновлено: 10:09 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/nauka-2042904596.html
Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы
Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы - РИА Новости, 19.09.2025
Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы
Куликовская битва была не простой "стенкой на стенку", как ее часто представляют, а тщательно продуманной операцией. Русское войско одержало победу во многом... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:56:00+03:00
2025-09-19T10:09:00+03:00
наука
наука
дмитрий донской
что не найдешь в учебнике
куликово поле (заповедник)
тульская область
история
куликовская битва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042488721_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_e00ef10fa34230c2ab7e0ee41b9c3b4f.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Куликовская битва была не простой "стенкой на стенку", как ее часто представляют, а тщательно продуманной операцией. Русское войско одержало победу во многом благодаря полководческому таланту князя Дмитрия Донского. Об этом РИА Новости рассказала начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.По ее словам, школьное представление о сражении XIV века часто сводится к простому "переставлению солдатиков", хотя на самом деле все было гораздо сложнее. Дмитрий Донской и русские воеводы заранее выбрали место для решающего сражения, тщательно изучив ландшафт Куликова поля. Реки, балки и Зеленая дубрава сформировали условия для благоприятного исхода битвы — местность стала союзником русских воинов.Бурова подчеркнула, что Дмитрий Донской знал: ордынский темник Мамай всегда ударяет во фланг с последующим заходом в тыл, и сумел грамотно использовать это знание для расстановки русских войск на Куликовом поле."На тот момент уже существовала разведка. Русские пустили информацию в стан Мамая, что левый фланг будет самым слабым. Им нужно было, чтобы он ударил именно туда, чтобы идея с засадным полком сработала", — отметила эксперт.Благодаря этому тактическому замыслу ордынцы, зашедшие в тыл с левого фланга, оказались спиной к Зеленой дубраве, где в засаде находился русский полк. Именно засадный полк решил исход битвы, нанеся сокрушительный удар ничего не подозревавшему противнику.
https://ria.ru/20250919/nauka-2042657270.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042488721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fd33884039c3a086874ecbfb11501033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, дмитрий донской, что не найдешь в учебнике, куликово поле (заповедник), тульская область, история, куликовская битва
Наука, Наука, Дмитрий Донской, Что не найдешь в учебнике, Куликово поле (заповедник), Тульская область, история, Куликовская битва

Ученая назвала неизвестные детали Куликовской битвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастник конных соревнований военно-исторических клубов на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в рамках праздничных мероприятиях, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы
Участник конных соревнований военно-исторических клубов на военно-историческом фестивале Поле Куликово в рамках праздничных мероприятиях, посвященных 640-й годовщине Куликовской битвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Куликовская битва была не простой "стенкой на стенку", как ее часто представляют, а тщательно продуманной операцией. Русское войско одержало победу во многом благодаря полководческому таланту князя Дмитрия Донского. Об этом РИА Новости рассказала начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.
По ее словам, школьное представление о сражении XIV века часто сводится к простому "переставлению солдатиков", хотя на самом деле все было гораздо сложнее. Дмитрий Донской и русские воеводы заранее выбрали место для решающего сражения, тщательно изучив ландшафт Куликова поля. Реки, балки и Зеленая дубрава сформировали условия для благоприятного исхода битвы — местность стала союзником русских воинов.
Археолого-географическое изучение Куликова поля - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения
Вчера, 09:00
Бурова подчеркнула, что Дмитрий Донской знал: ордынский темник Мамай всегда ударяет во фланг с последующим заходом в тыл, и сумел грамотно использовать это знание для расстановки русских войск на Куликовом поле.
«
"На тот момент уже существовала разведка. Русские пустили информацию в стан Мамая, что левый фланг будет самым слабым. Им нужно было, чтобы он ударил именно туда, чтобы идея с засадным полком сработала", — отметила эксперт.
Благодаря этому тактическому замыслу ордынцы, зашедшие в тыл с левого фланга, оказались спиной к Зеленой дубраве, где в засаде находился русский полк. Именно засадный полк решил исход битвы, нанеся сокрушительный удар ничего не подозревавшему противнику.
Реконструкция военно-исторических событий Куликовской битвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Тест
Сражение, повернувшее ход истории: что вы знаете о Куликовской битве?
21 сентября 2020, 08:00
 
НаукаНаукаДмитрий ДонскойЧто не найдешь в учебникеКуликово поле (заповедник)Тульская областьисторияКуликовская битва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала