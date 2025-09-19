НАТО обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии
НАТО вслед за Эстонией обвинила РФ в якобы нарушении воздушного пространства
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт спустя час повторила неподтвержденные обвинения МИД Эстонии, утверждающего, что российские истребители якобы нарушили воздушное пространство этой страны, и добавила, что альянс в ответ поднял самолеты.
Ранее в пятницу МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.
"Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало", - говорится в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсети X. Уточняется, что по тревоге были подняты в воздух самолеты.
Министерство обороны РФ еще не комментировало эти обвинения.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.