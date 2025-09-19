Рейтинг@Mail.ru
НАТО обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии
20:58 19.09.2025 (обновлено: 22:07 19.09.2025)
НАТО обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии
2025-09-19T20:58:00+03:00
2025-09-19T22:07:00+03:00
в мире
эстония
россия
финский залив
нато
миг-31
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт спустя час повторила неподтвержденные обвинения МИД Эстонии, утверждающего, что российские истребители якобы нарушили воздушное пространство этой страны, и добавила, что альянс в ответ поднял самолеты.Ранее в пятницу МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут."Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало", - говорится в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсети X. Уточняется, что по тревоге были подняты в воздух самолеты.Министерство обороны РФ еще не комментировало эти обвинения.В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
эстония
россия
финский залив
в мире, эстония, россия, финский залив, нато, миг-31
В мире, Эстония, Россия, Финский залив, НАТО, МиГ-31
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт спустя час повторила неподтвержденные обвинения МИД Эстонии, утверждающего, что российские истребители якобы нарушили воздушное пространство этой страны, и добавила, что альянс в ответ поднял самолеты.
Ранее в пятницу МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.
"Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало", - говорится в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсети X. Уточняется, что по тревоге были подняты в воздух самолеты.
Министерство обороны РФ еще не комментировало эти обвинения.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
В мире Эстония Россия Финский залив НАТО МиГ-31
 
 
