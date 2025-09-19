https://ria.ru/20250919/nato-2043089440.html

НАТО обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии

НАТО обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии - РИА Новости, 19.09.2025

НАТО обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии

Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт спустя час повторила неподтвержденные обвинения МИД Эстонии, утверждающего, что российские истребители якобы нарушили воздушное... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T20:58:00+03:00

2025-09-19T20:58:00+03:00

2025-09-19T22:07:00+03:00

в мире

эстония

россия

финский залив

нато

миг-31

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт спустя час повторила неподтвержденные обвинения МИД Эстонии, утверждающего, что российские истребители якобы нарушили воздушное пространство этой страны, и добавила, что альянс в ответ поднял самолеты.Ранее в пятницу МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут."Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало", - говорится в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсети X. Уточняется, что по тревоге были подняты в воздух самолеты.Министерство обороны РФ еще не комментировало эти обвинения.В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250919/polsha-2043015098.html

https://ria.ru/20250919/purl-2042763798.html

эстония

россия

финский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, финский залив, нато, миг-31