Рейтинг@Mail.ru
Взятому в плен в Донбассе наемнику из Британии продлили арест - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/naemnik-2042865468.html
Взятому в плен в Донбассе наемнику из Британии продлили арест
Взятому в плен в Донбассе наемнику из Британии продлили арест - РИА Новости, 19.09.2025
Взятому в плен в Донбассе наемнику из Британии продлили арест
Взятому в плен в Донбассе наемнику из Великобритании Хейдену Уильяму Дэвису продлили срок ареста, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T01:36:00+03:00
2025-09-19T01:36:00+03:00
великобритания
украина
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
нато
хейден уильям дэвис
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992179731_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_89380501addc64461f0abac5e6730dca.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Взятому в плен в Донбассе наемнику из Великобритании Хейдену Уильяму Дэвису продлили срок ареста, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Обвиняемый Дэвис Х.У. Постановление вступило в силу",- говорится в документах. Ранее РИА Новости сообщало, что военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в районе Дзержинска (в 2016 году переименован киевскими властями в Торецк) на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ. СМИ сообщали, что Дэвиса этапировали в Москву для проведения с ним следственных действий. Он содержится в одном из столичных изоляторов. В январе в распоряжении РИА Новости появилось видео, на котором взятый в плен в Донбассе Дэвис рассказал о том, что сотни колумбийцев воюют за ВСУ, а также что в иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО: французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане. Он уточнял, что подготовка наемников зависит от взвода, в который они попадают. По его словам, наемники попадают на Украину через Польшу. Пленный наемник также рассказал о своей судьбе и пути на Украину. После 16 лет в армии и проблем с наркотиками он был уволен со службы. Ему сложно было найти работу в Великобритании, он нигде долго не задерживался из-за проблем с психическим здоровьем.
https://ria.ru/20250913/naemniki-2041593151.html
https://ria.ru/20250904/vsu-2039554409.html
великобритания
украина
дзержинск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992179731_95:0:1395:975_1920x0_80_0_0_8057566634fd904c6de59c89f73addc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, украина, дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, нато, хейден уильям дэвис, происшествия
Великобритания, Украина, Дзержинск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, НАТО, Хейден Уильям Дэвис, Происшествия
Взятому в плен в Донбассе наемнику из Британии продлили арест

Суд продлил арест британскому наемнику Дэвису, воевавшему за ВСУ в Донбассе

© СОЛОВЬЁВ/TelegramХейден Уильям Дэвис
Хейден Уильям Дэвис - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© СОЛОВЬЁВ/Telegram
Хейден Уильям Дэвис . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Взятому в плен в Донбассе наемнику из Великобритании Хейдену Уильяму Дэвису продлили срок ареста, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Обвиняемый Дэвис Х.У. Постановление вступило в силу",- говорится в документах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Боец рассказал о пленных польских наемниках
13 сентября, 04:35
Ранее РИА Новости сообщало, что военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в районе Дзержинска (в 2016 году переименован киевскими властями в Торецк) на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ.
СМИ сообщали, что Дэвиса этапировали в Москву для проведения с ним следственных действий. Он содержится в одном из столичных изоляторов.
В январе в распоряжении РИА Новости появилось видео, на котором взятый в плен в Донбассе Дэвис рассказал о том, что сотни колумбийцев воюют за ВСУ, а также что в иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО: французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане.
Он уточнял, что подготовка наемников зависит от взвода, в который они попадают. По его словам, наемники попадают на Украину через Польшу.
Пленный наемник также рассказал о своей судьбе и пути на Украину. После 16 лет в армии и проблем с наркотиками он был уволен со службы. Ему сложно было найти работу в Великобритании, он нигде долго не задерживался из-за проблем с психическим здоровьем.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Колумбийские наемники атаковали десант ВСУ в Сумской области
4 сентября, 06:37
 
ВеликобританияУкраинаДзержинск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныНАТОХейден Уильям ДэвисПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала