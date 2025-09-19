https://ria.ru/20250919/naemnik-2042865468.html

Взятому в плен в Донбассе наемнику из Британии продлили арест

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Взятому в плен в Донбассе наемнику из Великобритании Хейдену Уильяму Дэвису продлили срок ареста, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Обвиняемый Дэвис Х.У. Постановление вступило в силу",- говорится в документах. Ранее РИА Новости сообщало, что военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в районе Дзержинска (в 2016 году переименован киевскими властями в Торецк) на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ. СМИ сообщали, что Дэвиса этапировали в Москву для проведения с ним следственных действий. Он содержится в одном из столичных изоляторов. В январе в распоряжении РИА Новости появилось видео, на котором взятый в плен в Донбассе Дэвис рассказал о том, что сотни колумбийцев воюют за ВСУ, а также что в иностранном легионе проходят службу граждане из каждой страны НАТО: французы, итальянцы, немцы, американцы, англичане. Он уточнял, что подготовка наемников зависит от взвода, в который они попадают. По его словам, наемники попадают на Украину через Польшу. Пленный наемник также рассказал о своей судьбе и пути на Украину. После 16 лет в армии и проблем с наркотиками он был уволен со службы. Ему сложно было найти работу в Великобритании, он нигде долго не задерживался из-за проблем с психическим здоровьем.

