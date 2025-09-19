Рейтинг@Mail.ru
Автор идеи об инвестфонде США и Украины может стать первым замглавы МВФ - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/mvf-2042867703.html
Автор идеи об инвестфонде США и Украины может стать первым замглавы МВФ
Автор идеи об инвестфонде США и Украины может стать первым замглавы МВФ - РИА Новости, 19.09.2025
Автор идеи об инвестфонде США и Украины может стать первым замглавы МВФ
Руководителя аппарата министра финансов США Дэниела Каца, сыгравшего ключевую роль в создании совместного инвестфонда Вашингтона и Киева, выдвинули на пост... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T02:11:00+03:00
2025-09-19T02:11:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
кристалина георгиева
скотт бессент
мвф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7982bb1e5a4fb1b037addad4f60054da.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Руководителя аппарата министра финансов США Дэниела Каца, сыгравшего ключевую роль в создании совместного инвестфонда Вашингтона и Киева, выдвинули на пост первого замглавы Международного валютного фонда, сообщили в МВФ. "Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, предложила назначить Дэниела Каца первым заместителем директора-распорядителя с 6 октября 2025 года... Кац сыграл важную роль в развитии инновационного экономического партнерства правительства США с Украиной", - говорится в заявлении МВФ. Отмечается, что Кац считается главным советников министра финансов США Скотта Бессента и сыграл роль в торговых переговорах с Китаем. При этом совету управляющих МВФ еще предстоит проголосовать по его кандидатуре. Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018726021.html
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042833061.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8c80c8933ca9c25d95f401d1bd2027ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, кристалина георгиева, скотт бессент, мвф, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Кристалина Георгиева, Скотт Бессент, МВФ, Верховная Рада Украины
Автор идеи об инвестфонде США и Украины может стать первым замглавы МВФ

Автора идеи об инвестфонде США и Украины выдвинули на пост первого замглавы МВФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Руководителя аппарата министра финансов США Дэниела Каца, сыгравшего ключевую роль в создании совместного инвестфонда Вашингтона и Киева, выдвинули на пост первого замглавы Международного валютного фонда, сообщили в МВФ.
"Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, предложила назначить Дэниела Каца первым заместителем директора-распорядителя с 6 октября 2025 года... Кац сыграл важную роль в развитии инновационного экономического партнерства правительства США с Украиной", - говорится в заявлении МВФ.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
На Украине заявили о запуске совместного инвестфонда с США
23 мая, 16:47
Отмечается, что Кац считается главным советников министра финансов США Скотта Бессента и сыграл роль в торговых переговорах с Китаем.
При этом совету управляющих МВФ еще предстоит проголосовать по его кандидатуре.
Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Доноромика". На Украине пожаловались на зависимость от помощи Запада
18 сентября, 20:04
 
В миреСШАУкраинаКиевКристалина ГеоргиеваСкотт БессентМВФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала