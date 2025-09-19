Автор идеи об инвестфонде США и Украины может стать первым замглавы МВФ
Автора идеи об инвестфонде США и Украины выдвинули на пост первого замглавы МВФ
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Руководителя аппарата министра финансов США Дэниела Каца, сыгравшего ключевую роль в создании совместного инвестфонда Вашингтона и Киева, выдвинули на пост первого замглавы Международного валютного фонда, сообщили в МВФ.
"Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, предложила назначить Дэниела Каца первым заместителем директора-распорядителя с 6 октября 2025 года... Кац сыграл важную роль в развитии инновационного экономического партнерства правительства США с Украиной", - говорится в заявлении МВФ.
Отмечается, что Кац считается главным советников министра финансов США Скотта Бессента и сыграл роль в торговых переговорах с Китаем.
При этом совету управляющих МВФ еще предстоит проголосовать по его кандидатуре.
Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
