МВД опровергло слухи о прекращении гражданства России по рождению

МВД опровергло слухи о прекращении гражданства России по рождению

В МВД опровергли информацию о якобы прекращении гражданства РФ у лиц, приобретших его по рождению, сообщает миграционная служба МВД РФ. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В МВД опровергли информацию о якобы прекращении гражданства РФ у лиц, приобретших его по рождению, сообщает миграционная служба МВД РФ. "В связи с распространяемыми публикациями в СМИ о якобы имевших место случаях прекращения гражданства Российской Федерации у лиц, приобретших его по рождению, Миграционная служба МВД России сообщает. Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение - выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина", - говорится в сообщении. Гражданство Российской Федерации может быть прекращено только у лиц, принятых в российское гражданство, а также отдельных категорий лиц, приобретших его в порядке признания гражданства.

