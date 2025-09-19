МВД опровергло слухи о прекращении гражданства России по рождению

Рейтинг@Mail.ru
22:20 19.09.2025 (обновлено: 22:21 19.09.2025)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В МВД опровергли информацию о якобы прекращении гражданства РФ у лиц, приобретших его по рождению, сообщает миграционная служба МВД РФ. "В связи с распространяемыми публикациями в СМИ о якобы имевших место случаях прекращения гражданства Российской Федерации у лиц, приобретших его по рождению, Миграционная служба МВД России сообщает. Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение - выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина", - говорится в сообщении. Гражданство Российской Федерации может быть прекращено только у лиц, принятых в российское гражданство, а также отдельных категорий лиц, приобретших его в порядке признания гражданства.
Паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В МВД опровергли информацию о якобы прекращении гражданства РФ у лиц, приобретших его по рождению, сообщает миграционная служба МВД РФ.
"В связи с распространяемыми публикациями в СМИ о якобы имевших место случаях прекращения гражданства Российской Федерации у лиц, приобретших его по рождению, Миграционная служба МВД России сообщает. Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение - выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина", - говорится в сообщении.
Гражданство Российской Федерации может быть прекращено только у лиц, принятых в российское гражданство, а также отдельных категорий лиц, приобретших его в порядке признания гражданства.
Около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства выдворили в 2025 году
18 сентября, 13:44
 
