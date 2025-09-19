Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 19.09.2025 (обновлено: 16:04 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/most-2043008124.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 19.09.2025
На Крымском мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 15 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:02:00+03:00
2025-09-19T16:04:00+03:00
крымский мост
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_2f76c22ebadca8f5be667ccfc4e6b10a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 15 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 15.42 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Мост пробыл перекрытым 15 минут.
https://ria.ru/20250916/krym-2042188426.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_dce8003c058f53ade118f3d9cbe68740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымский мост, происшествия
Крымский мост, Происшествия
На Крымском мосту возобновили движение

На Крымском мосту возобновили движение через 15 минут после перекрытия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 15 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 15.42 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым 15 минут.
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Севастополе задержали подозреваемого в призывах атаковать Крымский мост
16 сентября, 11:57
 
Крымский мостПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала