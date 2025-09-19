https://ria.ru/20250919/most-2043008124.html

На Крымском мосту возобновили движение

На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 19.09.2025

На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 15 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:02:00+03:00

2025-09-19T16:02:00+03:00

2025-09-19T16:04:00+03:00

крымский мост

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_2f76c22ebadca8f5be667ccfc4e6b10a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 15 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 15.42 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Мост пробыл перекрытым 15 минут.

https://ria.ru/20250916/krym-2042188426.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

крымский мост, происшествия