https://ria.ru/20250919/most-2043008124.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 19.09.2025
На Крымском мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 15 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:02:00+03:00
2025-09-19T16:02:00+03:00
2025-09-19T16:04:00+03:00
крымский мост
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_2f76c22ebadca8f5be667ccfc4e6b10a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 15 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 15.42 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Мост пробыл перекрытым 15 минут.
https://ria.ru/20250916/krym-2042188426.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033338140_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_dce8003c058f53ade118f3d9cbe68740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, происшествия
Крымский мост, Происшествия
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение через 15 минут после перекрытия