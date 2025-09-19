Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту временно перекрыли движение - РИА Новости, 19.09.2025
15:47 19.09.2025 (обновлено: 15:50 19.09.2025)
На Крымском мосту временно перекрыли движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Причины не назывались. Перекрыли движение в 15.42 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Крымский мост
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
В Севастополе задержали подозреваемого в призывах атаковать Крымский мост
16 сентября, 11:57
16 сентября, 11:57
 
