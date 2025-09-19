На Крымском мосту временно перекрыли движение

https://ria.ru/20250919/most-2043003644.html
происшествия
крымский мост
россия
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Причины не назывались. Перекрыли движение в 15.42 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
россия
республика крым
