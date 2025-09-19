https://ria.ru/20250919/moskva-2043006581.html
Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье
Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воскресенье, понедельник и вторник в Москве и области будут по-летнему теплыми, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В воскресенье, понедельник и вторник (будет - ред.) просто летняя погода, настоящая летняя погода... В Москве температура в диапазоне 24-26, даже до 27 градусов по области прогнозируется в понедельник", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет соответствовать норме третьей декады июля – самого теплого периода в году.
