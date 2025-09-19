https://ria.ru/20250919/moskva-2043006581.html

Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье

Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье - РИА Новости, 19.09.2025

Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье

Воскресенье, понедельник и вторник в Москве и области будут по-летнему теплыми, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:57:00+03:00

2025-09-19T15:57:00+03:00

2025-09-19T15:57:00+03:00

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041015512_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ba7543db86f6771dca091f3a7a79d714.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воскресенье, понедельник и вторник в Москве и области будут по-летнему теплыми, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В воскресенье, понедельник и вторник (будет - ред.) просто летняя погода, настоящая летняя погода... В Москве температура в диапазоне 24-26, даже до 27 градусов по области прогнозируется в понедельник", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет соответствовать норме третьей декады июля – самого теплого периода в году.

https://ria.ru/20250912/osen-2041486687.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр