В Москве прошел забег в поддержку пострадавших от домашнего насилия

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Забег в рамках городской социальной акции "Не молчи!", направленной на привлечение внимания к проблеме домашнего насилия, прошел в столичном парке "Дубки", передает корреспондент РИА Новости. Акция "Не молчи!" стартовала в 2014 году по инициативе кризисного центра помощи женщинам и детям при поддержке правительства Москвы. Организация оказывает помощь пострадавшим от домашнего насилия. Так, главной целью забега стало привлечение внимания к проблеме и поддержка женщин и детей, которые с ней столкнулись. "Для каждой женщины, оказавшейся в трудной ситуации, первый шаг к свободе начинается с осознания, что она не одна. Для этого в городе 11 лет работает кризисный центр помощи женщинам и детям… Наш забег - одна из возможностей привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и рассказать, где можно получить помощь", - рассказала директор кризисного центра помощи женщинам и детям департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Завьялова. В забеге поучаствовали профессиональные спортсмены, любители активного образа жизни, а также женщины, которые смогли преодолеть кризис. Они вышли на старт в категории "Символ надежды", а мужчины - "Символ мужества". Дети побежали в отдельной категории. Все участники преодолели символическую дистанцию в 2025 метров. "Буквально, уже четыре года назад у нас возникла идея сделать благотворительный забег "Беги, не бойся, не молчи". Опять же, привлечь не только, например, женщин, у которых эта проблема. А привлечь еще и всех мужчин, детей. Люди должны понимать что такая проблема есть, и уже четвёртый год мы проводим эту акцию. И поскольку это 2025 год, мы впервые сделали именно такой забег на 2025 метров", - ответила на вопрос корреспондента РИА Новости Завьялова. Победители забега получили награды, а все гости мероприятия могли проконсультироваться со специалистами кризисного центра, узнать о проектах, направленных на защиту женщин и детей, поучаствовать в мастер-классах и спортивных активностях.

