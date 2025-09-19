https://ria.ru/20250919/moskva-2042987201.html

Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию

Москва получила награду "Роботизация, ориентированная на людей" на Премии городских инноваций БРИКС, сообщает пресс-служба форума "Облачные города". РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва получила награду "Роботизация, ориентированная на людей" на Премии городских инноваций БРИКС, сообщает пресс-служба форума "Облачные города". Жюри премии оценило лидерство столицы России в сфере комплексной городской роботизации и передовых автономных систем. Так, специалисты отметили внедрение беспилотного трамвая, автономного беспилотного робота-уборщика "Пиксель" и роботизированной системы для мониторинга строительных объектов. В других номинациях награды получили еще восемь городов и крупных агломераций. Так, китайский Ханчжоу одержал победу в номинации "Устойчивые города и сообщества". Его отметили за внедрение городского интеллекта "Ханчжоу 3.0" и создание хаба цифровой экономики. В номинации "Хорошее здоровье и благополучие" премии удостоен Белград за создание информационной системы здравоохранения на основе ИИ и интеграцию цифрового здравоохранения. Столица Камбоджи Пномпень одержала победу в номинации "Достойная работа и экономический рост". Ее наградили за стратегическую дорожную карту умного города, расписанную вплоть до 2035 года, а также за проект "Строительство для людей и экономического развития" (Build4People). Город Куала-Лумпур занял первое место в номинации "Промышленность, инновации и инфраструктура". Столицу Малайзии наградили за инновационный проект центра обработки данных подземных инженерных коммуникаций (KLUDC). В номинации "Сокращение неравенства" премию получила столица Кении Найроби за развитие умного города "Технополис Конза". В номинации "Борьба с изменением климата" был отмечен Дурбан – крупная агломерация в ЮАР. Жюри отметило развитие умного города Вестаун. Астана получила приз в номинации "Городской ИИ во благо" за платформу умного города на основе ИИ с технологией цифрового двойника. За "Расширение возможностей женщин" премии удостоен индийский Чандигарх, жюри отметило проект "Удаан". Премия учреждена Форумом о будущем городов БРИКС "Облачные города" и Торгово-промышленной палатой БРИКС при участии экспертов специализированного учреждения ООН по цифровым технологиям — МСЭ (ITU).

