Рейтинг@Mail.ru
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/moskva-2042987201.html
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию - РИА Новости, 19.09.2025
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию
Москва получила награду "Роботизация, ориентированная на людей" на Премии городских инноваций БРИКС, сообщает пресс-служба форума "Облачные города". РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:58:00+03:00
2025-09-19T14:58:00+03:00
москва
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042985485_0:181:3071:1908_1920x0_80_0_0_c5298ab8c397f028030e0f17a94834d2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва получила награду "Роботизация, ориентированная на людей" на Премии городских инноваций БРИКС, сообщает пресс-служба форума "Облачные города". Жюри премии оценило лидерство столицы России в сфере комплексной городской роботизации и передовых автономных систем. Так, специалисты отметили внедрение беспилотного трамвая, автономного беспилотного робота-уборщика "Пиксель" и роботизированной системы для мониторинга строительных объектов. В других номинациях награды получили еще восемь городов и крупных агломераций. Так, китайский Ханчжоу одержал победу в номинации "Устойчивые города и сообщества". Его отметили за внедрение городского интеллекта "Ханчжоу 3.0" и создание хаба цифровой экономики. В номинации "Хорошее здоровье и благополучие" премии удостоен Белград за создание информационной системы здравоохранения на основе ИИ и интеграцию цифрового здравоохранения. Столица Камбоджи Пномпень одержала победу в номинации "Достойная работа и экономический рост". Ее наградили за стратегическую дорожную карту умного города, расписанную вплоть до 2035 года, а также за проект "Строительство для людей и экономического развития" (Build4People). Город Куала-Лумпур занял первое место в номинации "Промышленность, инновации и инфраструктура". Столицу Малайзии наградили за инновационный проект центра обработки данных подземных инженерных коммуникаций (KLUDC). В номинации "Сокращение неравенства" премию получила столица Кении Найроби за развитие умного города "Технополис Конза". В номинации "Борьба с изменением климата" был отмечен Дурбан – крупная агломерация в ЮАР. Жюри отметило развитие умного города Вестаун. Астана получила приз в номинации "Городской ИИ во благо" за платформу умного города на основе ИИ с технологией цифрового двойника. За "Расширение возможностей женщин" премии удостоен индийский Чандигарх, жюри отметило проект "Удаан". Премия учреждена Форумом о будущем городов БРИКС "Облачные города" и Торгово-промышленной палатой БРИКС при участии экспертов специализированного учреждения ООН по цифровым технологиям — МСЭ (ITU).
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042985485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b4d83ecf5d9102494cf2df085b9796e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, брикс
Москва, БРИКС
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию

Москва получила премию в номинации "Роботизация, ориентированная на людей"

© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКСМоскву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКС
Москву отметили на премии городских инноваций за социальную роботизацию
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва получила награду "Роботизация, ориентированная на людей" на Премии городских инноваций БРИКС, сообщает пресс-служба форума "Облачные города".
Жюри премии оценило лидерство столицы России в сфере комплексной городской роботизации и передовых автономных систем. Так, специалисты отметили внедрение беспилотного трамвая, автономного беспилотного робота-уборщика "Пиксель" и роботизированной системы для мониторинга строительных объектов.
В других номинациях награды получили еще восемь городов и крупных агломераций. Так, китайский Ханчжоу одержал победу в номинации "Устойчивые города и сообщества". Его отметили за внедрение городского интеллекта "Ханчжоу 3.0" и создание хаба цифровой экономики.
В номинации "Хорошее здоровье и благополучие" премии удостоен Белград за создание информационной системы здравоохранения на основе ИИ и интеграцию цифрового здравоохранения.
Столица Камбоджи Пномпень одержала победу в номинации "Достойная работа и экономический рост". Ее наградили за стратегическую дорожную карту умного города, расписанную вплоть до 2035 года, а также за проект "Строительство для людей и экономического развития" (Build4People).
Город Куала-Лумпур занял первое место в номинации "Промышленность, инновации и инфраструктура". Столицу Малайзии наградили за инновационный проект центра обработки данных подземных инженерных коммуникаций (KLUDC). В номинации "Сокращение неравенства" премию получила столица Кении Найроби за развитие умного города "Технополис Конза".
В номинации "Борьба с изменением климата" был отмечен Дурбан – крупная агломерация в ЮАР. Жюри отметило развитие умного города Вестаун.
Астана получила приз в номинации "Городской ИИ во благо" за платформу умного города на основе ИИ с технологией цифрового двойника. За "Расширение возможностей женщин" премии удостоен индийский Чандигарх, жюри отметило проект "Удаан".
Премия учреждена Форумом о будущем городов БРИКС "Облачные города" и Торгово-промышленной палатой БРИКС при участии экспертов специализированного учреждения ООН по цифровым технологиям — МСЭ (ITU).
 
МоскваБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала