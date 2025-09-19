Рейтинг@Mail.ru
На МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 19.09.2025
14:30 19.09.2025 (обновлено: 14:31 19.09.2025)
На МКАД столкнулись три грузовика
москва
происшествия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сразу три грузовых автомобиля столкнулись, по предварительной информации, на МКАД на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На 60-м километре МКАД столкнулись три грузовых автомобиля", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, в результате ДТП перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти. Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется. По информации дептранса, пробка растянулась на 7,3 километра.
москва
На МКАД столкнулись три грузовика

Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сразу три грузовых автомобиля столкнулись, по предварительной информации, на МКАД на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 60-м километре МКАД столкнулись три грузовых автомобиля", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в результате ДТП перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти. Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.
По информации дептранса, пробка растянулась на 7,3 километра.
