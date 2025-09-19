https://ria.ru/20250919/moskva-2042978802.html

На МКАД столкнулись три грузовика

На МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 19.09.2025

На МКАД столкнулись три грузовика

Сразу три грузовых автомобиля столкнулись, по предварительной информации, на МКАД на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам из пяти,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:30:00+03:00

2025-09-19T14:30:00+03:00

2025-09-19T14:31:00+03:00

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сразу три грузовых автомобиля столкнулись, по предварительной информации, на МКАД на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На 60-м километре МКАД столкнулись три грузовых автомобиля", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, в результате ДТП перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти. Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется. По информации дептранса, пробка растянулась на 7,3 километра.

https://ria.ru/20250919/sk-2042977430.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия