https://ria.ru/20250919/moskva-2042978802.html
На МКАД столкнулись три грузовика
На МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 19.09.2025
На МКАД столкнулись три грузовика
Сразу три грузовых автомобиля столкнулись, по предварительной информации, на МКАД на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам из пяти,... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:30:00+03:00
2025-09-19T14:30:00+03:00
2025-09-19T14:31:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сразу три грузовых автомобиля столкнулись, по предварительной информации, на МКАД на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На 60-м километре МКАД столкнулись три грузовых автомобиля", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, в результате ДТП перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти. Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется. По информации дептранса, пробка растянулась на 7,3 километра.
https://ria.ru/20250919/sk-2042977430.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e972c1349ad22db1a42e9942964f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На МКАД столкнулись три грузовика
На МКАД столкнулись три грузовика, движение перекрыто
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сразу три грузовых автомобиля столкнулись, по предварительной информации, на МКАД на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 60-м километре МКАД
столкнулись три грузовых автомобиля", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, в результате ДТП перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти. Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.
По информации дептранса, пробка растянулась на 7,3 километра.