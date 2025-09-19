Рейтинг@Mail.ru
В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 19.09.2025 (обновлено: 13:53 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/moskva-2042970949.html
В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева
В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева - РИА Новости, 19.09.2025
В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева
Церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева прошла в пятницу в Москве в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:29:00+03:00
2025-09-19T13:53:00+03:00
общество
россия
украина
луганская народная республика
ростислав журавлев
дмитрий горностаев
владимир путин
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042970267_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_6be26a674a33f7f5430e02dabc3b4e7e.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева прошла в пятницу в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы, передает корреспондент РИА Новости. "Очень приятно, что идея, которая родилась в этих стенах - учреждение премии имени Ростислава Журавлева, нашего товарища, друга, который погиб в зоне специальной военной операции - получает практическое применение. И есть у нас уже первые стипендиаты, это отрадно", - сказал заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев в ходе церемонии. Горностаев отметил, что к церемонии подготовили фильм, смонтированный из кадров, снятых самим журналистом и его коллегами-военкорами, а также дополненный их воспоминаниями. В рамках мероприятия зрителям представили получасовую ленту "Парень с нашего двора", основанную на материалах Журавлева и его товарищей, автором фильма стала продюсер РИА Новости Инна Танашева. Горностаев подчеркнул, что получился "трогательный человеческий фильм о Ростиславе" не только как о корреспонденте, но и как о мужественном и добром человеке. В ходе церемонии объявили имена трех получателей стипендии, учрежденной в честь Журавлева. Дипломы стипендиатов "За выдающиеся способности, проявленные в обучении специальности "журналистика" и активную гражданско-патриотическую позицию" вручили студенткам РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасии Кайшевой, МГУ имени М. В. Ломоносова Анастасии Рыжковой, НИУ ВШЭ Анжелике Галиевой. Именные стипендии призваны поощрить студентов, обучающихся по направлению подготовки "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности. Первую стипендию - 50 тыс. рублей - студенты получат уже 25 сентября. Стипендия будет выплачиваться на протяжении всего учебного года (по июнь 2026 года). Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в ЛНР и Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20250831/zhuravlev-2038667829.html
https://ria.ru/20250602/zhuravlev-2020447355.html
https://ria.ru/20250718/pokaz-2029973335.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042970267_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_567e4c91e386d1a067614d4d47a7aea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, луганская народная республика, ростислав журавлев, дмитрий горностаев, владимир путин, рэу имени г. в. плеханова, мгу имени м. в. ломоносова, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Ростислав Журавлев, Дмитрий Горностаев, Владимир Путин, РЭУ имени Г. В. Плеханова, МГУ имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева

В "России сегодня" вручили дипломы стипендии имени военкора Журавлева

© РИА Новости / Мария ДевахинаЦеремония вручения дипломов получателям учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени Ростислава Журавлева
Церемония вручения дипломов получателям учрежденной Международной медиагруппой Россия сегодня стипендии имени Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Церемония вручения дипломов получателям учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени Ростислава Журавлева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева прошла в пятницу в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы, передает корреспондент РИА Новости.
"Очень приятно, что идея, которая родилась в этих стенах - учреждение премии имени Ростислава Журавлева, нашего товарища, друга, который погиб в зоне специальной военной операции - получает практическое применение. И есть у нас уже первые стипендиаты, это отрадно", - сказал заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев в ходе церемонии.
Книга со стихами погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военкора медиагруппы Россия сегодня Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Вышла в свет книга со стихами погибшего военкора "России сегодня" Журавлева
31 августа, 15:47
Горностаев отметил, что к церемонии подготовили фильм, смонтированный из кадров, снятых самим журналистом и его коллегами-военкорами, а также дополненный их воспоминаниями. В рамках мероприятия зрителям представили получасовую ленту "Парень с нашего двора", основанную на материалах Журавлева и его товарищей, автором фильма стала продюсер РИА Новости Инна Танашева. Горностаев подчеркнул, что получился "трогательный человеческий фильм о Ростиславе" не только как о корреспонденте, но и как о мужественном и добром человеке.
В ходе церемонии объявили имена трех получателей стипендии, учрежденной в честь Журавлева. Дипломы стипендиатов "За выдающиеся способности, проявленные в обучении специальности "журналистика" и активную гражданско-патриотическую позицию" вручили студенткам РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасии Кайшевой, МГУ имени М. В. Ломоносова Анастасии Рыжковой, НИУ ВШЭ Анжелике Галиевой.
Именные стипендии призваны поощрить студентов, обучающихся по направлению подготовки "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности. Первую стипендию - 50 тыс. рублей - студенты получат уже 25 сентября. Стипендия будет выплачиваться на протяжении всего учебного года (по июнь 2026 года).
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии фотовыставки памяти военкора Ростислава Журавлева в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Журавлев делал осознанный выбор между долгом и любовью, заявил Киселев
2 июня, 14:02
Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в ЛНР и Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве
18 июля, 15:03
 
ОбществоРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРостислав ЖуравлевДмитрий ГорностаевВладимир ПутинРЭУ имени Г. В. ПлехановаМГУ имени М. В. ЛомоносоваВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала