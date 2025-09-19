https://ria.ru/20250919/moskva-2042970949.html

В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева

В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева - РИА Новости, 19.09.2025

В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева

Церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева прошла в пятницу в Москве в... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:29:00+03:00

2025-09-19T12:29:00+03:00

2025-09-19T13:53:00+03:00

общество

россия

украина

луганская народная республика

ростислав журавлев

дмитрий горностаев

владимир путин

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042970267_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_6be26a674a33f7f5430e02dabc3b4e7e.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева прошла в пятницу в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы, передает корреспондент РИА Новости. "Очень приятно, что идея, которая родилась в этих стенах - учреждение премии имени Ростислава Журавлева, нашего товарища, друга, который погиб в зоне специальной военной операции - получает практическое применение. И есть у нас уже первые стипендиаты, это отрадно", - сказал заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев в ходе церемонии. Горностаев отметил, что к церемонии подготовили фильм, смонтированный из кадров, снятых самим журналистом и его коллегами-военкорами, а также дополненный их воспоминаниями. В рамках мероприятия зрителям представили получасовую ленту "Парень с нашего двора", основанную на материалах Журавлева и его товарищей, автором фильма стала продюсер РИА Новости Инна Танашева. Горностаев подчеркнул, что получился "трогательный человеческий фильм о Ростиславе" не только как о корреспонденте, но и как о мужественном и добром человеке. В ходе церемонии объявили имена трех получателей стипендии, учрежденной в честь Журавлева. Дипломы стипендиатов "За выдающиеся способности, проявленные в обучении специальности "журналистика" и активную гражданско-патриотическую позицию" вручили студенткам РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасии Кайшевой, МГУ имени М. В. Ломоносова Анастасии Рыжковой, НИУ ВШЭ Анжелике Галиевой. Именные стипендии призваны поощрить студентов, обучающихся по направлению подготовки "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности. Первую стипендию - 50 тыс. рублей - студенты получат уже 25 сентября. Стипендия будет выплачиваться на протяжении всего учебного года (по июнь 2026 года). Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в ЛНР и Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20250831/zhuravlev-2038667829.html

https://ria.ru/20250602/zhuravlev-2020447355.html

https://ria.ru/20250718/pokaz-2029973335.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, украина, луганская народная республика, ростислав журавлев, дмитрий горностаев, владимир путин, рэу имени г. в. плеханова, мгу имени м. в. ломоносова, высшая школа экономики (вшэ)