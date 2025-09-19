Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.09.2025
06:58 19.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди с интенсивностью 4-5 литров дождевой воды на квадратный метр ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха опустится до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В пятницу под воздействием североатлантического циклона небо продолжит хмуриться, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди интенсивностью до 4-5 литров дождевой воды на метр квадратный. Дневная температура после вчерашних плюс 20,9 понизится до климатической нормы и составит плюс 16", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба.
2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди с интенсивностью 4-5 литров дождевой воды на квадратный метр ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха опустится до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу под воздействием североатлантического циклона небо продолжит хмуриться, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди интенсивностью до 4-5 литров дождевой воды на метр квадратный. Дневная температура после вчерашних плюс 20,9 понизится до климатической нормы и составит плюс 16", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба.
