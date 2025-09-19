https://ria.ru/20250919/moshenniki-2042873727.html
Мошенники стали чаще обманывать детей
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Число детей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников, увеличилось на 30% за последние два года, сообщили РИА Новости в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России. "Количество потерпевших несовершеннолетних за два года возросло на 30,1%", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства. В МВД уточнили, что в 2023 году жертвами подобных преступлений стали почти 3,8 тысячи детей, в 2024 году - 3,9 тысячи, в 2025 году от данных преступлений пострадали уже 4,9 тысячи несовершеннолетних.
