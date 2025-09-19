Правящая партия Молдавии обсуждает подкуп законодателей, сообщил источник
Правящая партия Молдавии обсуждает подкуп законодателей для сохранения власти
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Осведомленный источник РИА Новости рассказал, что руководство правящей партии Молдавии “Действие и солидарность" прорабатывает пути сохранения власти, если на выборах получит меньше половины мандатов, план по сохранению власти получил поддержку европейских партнеров Кишинева.
"Руководство молдавской правящей партии "Действие и солидарность" прорабатывает пути сохранения власти на случай, если по итогам парламентских выборов 28 сентября этого года получит менее половины депутатских мандатов", - рассказал собеседник.
"В качестве приоритетного варианта рассматривается подкуп недостающего числа законодателей, избранных по спискам оппозиционных сил", - пояснил он.
По его словам, "Брюссель также доводит до Кишинева, что считает допустимыми любые методы борьбы с "вмешательством Москвы в демократические процессы", в том числе запрет "пророссийских" политических сил".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
