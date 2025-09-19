https://ria.ru/20250919/moldaviya-2042874548.html

Додон рассказал о возможной коалиции патриотических сил в Молдавии

Додон рассказал о возможной коалиции патриотических сил в Молдавии - РИА Новости, 19.09.2025

Додон рассказал о возможной коалиции патриотических сил в Молдавии

Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" после парламентских выборов будет договариваться о... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T04:23:00+03:00

2025-09-19T04:23:00+03:00

2025-09-19T05:44:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

игорь додон

евгения гуцул

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png

КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" после парламентских выборов будет договариваться о коалиции со всеми, кроме правящей партии "Действие и солидарность", заявил в интервью РИА Новости один из лидеров политсилы, экс-президент Молдавии, председатель Соцпартии Игорь Додон."Мы реалисты, мы понимаем, что в следующем парламенте может быть ситуация, что ни у кого не будет парламентского большинства. Тогда мы сядем за стол переговоров со всеми партиями, кроме партии власти ПДС, с ними никаких переговоров, никаких коалиций, никаких совместных голосований за правительство меньшинства — мы категорически отвергаем такие сценарии", — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что патриотический блок готов садиться за стол переговоров для достижения большинства в законодательном органе."Более того, мы, четыре лидера блока, подписали публично обращение и к другим партиям, мы взяли на себя обязательство не сотрудничать с ПДС и предложили другим его подписать. Посмотрим, как поступят другие, которые могут пройти в парламент", — заключил экс-президент. Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042610742.html

https://ria.ru/20250917/moldavija-2042370204.html

https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042238932.html

https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036473052.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, игорь додон, евгения гуцул, московский комсомолец