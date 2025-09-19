Рейтинг@Mail.ru
Молдавские социалисты готовы выйти на протесты, заявил Додон
03:50 19.09.2025 (обновлено: 05:18 19.09.2025)
Молдавские социалисты готовы выйти на протесты, заявил Додон
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
игорь додон
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Социалисты Молдавии после парламентских выборов готовы выйти на протесты, чтобы отстоять победу оппозиции, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Я считаю, что это (протесты - ред.) один из сценариев, к которому мы должны быть готовы. На улицы нужно выйти для того, чтобы отстоять победу, которая, я уверен, будет, либо, если все-таки допустят какие-то фальсификации, то требовать отмены выборов. Это можно сделать только через прессинг с улицы, мирный протест", - заявил Додон. По его словам, у оппозиции достаточно опыта в проведении мирных протестов, чтобы не допустить их превращения в беспорядки. "Поэтому мы готовимся к тому, чтобы начиная с 29 сентября проводить массовые протесты в Кишиневе", - добавил Додон. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
Акция протеста оппозиции в Молдове
Акция протеста оппозиции в Молдове. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Социалисты Молдавии после парламентских выборов готовы выйти на протесты, чтобы отстоять победу оппозиции, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Я считаю, что это (протесты - ред.) один из сценариев, к которому мы должны быть готовы. На улицы нужно выйти для того, чтобы отстоять победу, которая, я уверен, будет, либо, если все-таки допустят какие-то фальсификации, то требовать отмены выборов. Это можно сделать только через прессинг с улицы, мирный протест", - заявил Додон.
По его словам, у оппозиции достаточно опыта в проведении мирных протестов, чтобы не допустить их превращения в беспорядки. "Поэтому мы готовимся к тому, чтобы начиная с 29 сентября проводить массовые протесты в Кишиневе", - добавил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
