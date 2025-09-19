Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии возобновили процесс экстрадиции Плахотнюка - РИА Новости, 19.09.2025
12:59 19.09.2025
В Молдавии возобновили процесс экстрадиции Плахотнюка
КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии сообщила в пятницу, что процесс экстрадиции на родину молдавского олигарха Владимира Плахотнюка из Греции возобновлен, поскольку решение греческого минюста о приостановлении этой процедуры отменено. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос о его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил этот запрос. В среду генеральная прокуратура Молдавии, ссылаясь на каналы Интерпола, сообщила, что минюст Греции приостановил процесс экстрадиции без объяснения причин. "После обсуждения с представителями различных уровней власти Греции 18 сентября 2025 года решение министерства юстиции Греческой Республики о приостановлении процедуры экстрадиции Владимира Плахотнюка было отменено, а процедура передачи экстрадированного лица возобновлена", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генпрокуратуры в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Поясняется, что, по согласованию с властями Греции, далее будут определены порядок и сроки передачи Плахотнюка. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Молдавии возобновили процесс экстрадиции Плахотнюка

КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии сообщила в пятницу, что процесс экстрадиции на родину молдавского олигарха Владимира Плахотнюка из Греции возобновлен, поскольку решение греческого минюста о приостановлении этой процедуры отменено.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос о его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил этот запрос. В среду генеральная прокуратура Молдавии, ссылаясь на каналы Интерпола, сообщила, что минюст Греции приостановил процесс экстрадиции без объяснения причин.
"После обсуждения с представителями различных уровней власти Греции 18 сентября 2025 года решение министерства юстиции Греческой Республики о приостановлении процедуры экстрадиции Владимира Плахотнюка было отменено, а процедура передачи экстрадированного лица возобновлена", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генпрокуратуры в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Поясняется, что, по согласованию с властями Греции, далее будут определены порядок и сроки передачи Плахотнюка.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
