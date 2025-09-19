Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал адвокатам наместника Святогорской лавры в отводе судьи
Религия
 
16:57 19.09.2025
Суд отказал адвокатам наместника Святогорской лавры в отводе судьи
Славянский городской районный суд на Украине отклонил просьбу адвоката наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Славянский городской районный суд на Украине отклонил просьбу адвоката наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) об отводе председательствующего судьи, сообщает в пятницу лавра. "В Славянском горрайонном суде 18 сентября 2025 года рассматривалось заявление об отводе председательствующего по делу митрополита Святогорского Арсения судьи Т. А. Хаустовой. Во время слушания грубо нарушался процессуальный порядок ведения заседаний. Хотя трое из пяти адвокатов по уважительным причинам не смогли присутствовать, судья О. А. Соловьёва объявила слушание открытым. Во время заседания она не предоставила слово всем участникам процесса, в частности не выслушала митрополита Арсения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Святогорской лавры. Уточняется, что из-за того, что не было адвоката, который подал рассматриваемое заявление, в материалах отсутствовали документы, которые бы исчерпывающе аргументировали необходимость отвода. Учитывая всё это, сторона защиты подала ходатайство о переносе слушания для предоставления времени на ознакомление с материалами и надлежащую подготовку. "Судья удалилась в совещательную комнату для рассмотрения этого ходатайства, а вернувшись, огласила решение по заявлению об отводе судьи — в отводе было отказано. О дате и времени следующего заседания Славянского горрайонного суда по делу митрополита Арсения будет сообщено отдельно", - добавили в лавре. В лавре напомнили, что митрополит находится в СИЗО с 25 апреля 2024 года. Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
украина
Суд отказал адвокатам наместника Святогорской лавры в отводе судьи

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Славянский городской районный суд на Украине отклонил просьбу адвоката наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) об отводе председательствующего судьи, сообщает в пятницу лавра.
"В Славянском горрайонном суде 18 сентября 2025 года рассматривалось заявление об отводе председательствующего по делу митрополита Святогорского Арсения судьи Т. А. Хаустовой. Во время слушания грубо нарушался процессуальный порядок ведения заседаний. Хотя трое из пяти адвокатов по уважительным причинам не смогли присутствовать, судья О. А. Соловьёва объявила слушание открытым. Во время заседания она не предоставила слово всем участникам процесса, в частности не выслушала митрополита Арсения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Святогорской лавры.
Уточняется, что из-за того, что не было адвоката, который подал рассматриваемое заявление, в материалах отсутствовали документы, которые бы исчерпывающе аргументировали необходимость отвода. Учитывая всё это, сторона защиты подала ходатайство о переносе слушания для предоставления времени на ознакомление с материалами и надлежащую подготовку.
"Судья удалилась в совещательную комнату для рассмотрения этого ходатайства, а вернувшись, огласила решение по заявлению об отводе судьи — в отводе было отказано. О дате и времени следующего заседания Славянского горрайонного суда по делу митрополита Арсения будет сообщено отдельно", - добавили в лавре.
В лавре напомнили, что митрополит находится в СИЗО с 25 апреля 2024 года.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Религия
 
 
