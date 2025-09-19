https://ria.ru/20250919/mishustin-2042900837.html

Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции. Многие технологии, которые вы создаете, применяются и в гражданских отраслях", - сказал Мишустин в своем поздравлении российским оружейникам с профессиональным праздником.

