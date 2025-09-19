Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/mishustin-2042900837.html
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.09.2025
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником
Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:44:00+03:00
2025-09-19T09:44:00+03:00
безопасность
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_8e9081ca3d17c849566a251649b2d36b.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции. Многие технологии, которые вы создаете, применяются и в гражданских отраслях", - сказал Мишустин в своем поздравлении российским оружейникам с профессиональным праздником.
https://ria.ru/20250919/rostehi-2042889517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_41a23d5ffdf4f9b2f1f0716a3ac0b3cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, михаил мишустин
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником

Мишустин заявил, что продукция российского ОПК показала эффективность в зоне СВО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции. Многие технологии, которые вы создаете, применяются и в гражданских отраслях", - сказал Мишустин в своем поздравлении российским оружейникам с профессиональным праздником.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СМД-Е - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Ростех поставил Минобороны партию новейших ЗРПК
Вчера, 08:42
 
БезопасностьРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала