Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.09.2025
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником
Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:44:00+03:00
2025-09-19T09:44:00+03:00
2025-09-19T09:44:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции. Многие технологии, которые вы создаете, применяются и в гражданских отраслях", - сказал Мишустин в своем поздравлении российским оружейникам с профессиональным праздником.
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником
Мишустин заявил, что продукция российского ОПК показала эффективность в зоне СВО