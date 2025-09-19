Рейтинг@Mail.ru
Глава Минприроды рассказал о причинах потепления на Земле
13:19 19.09.2025
Глава Минприроды рассказал о причинах потепления на Земле
Глава Минприроды рассказал о причинах потепления на Земле - РИА Новости, 19.09.2025
Глава Минприроды рассказал о причинах потепления на Земле
Каждое десятилетие температура на Земле становится выше из-за накопления парниковых газов, такая тенденция наблюдается последние 50 лет, заявил министр... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Каждое десятилетие температура на Земле становится выше из-за накопления парниковых газов, такая тенденция наблюдается последние 50 лет, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на презентации "Арктического досье". Презентация "Арктического досье" - национального доклада России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) - состоялась в пятницу в национальном центре "Россия" в Москве. "За последние 50 лет каждое последующее десятилетие становится теплее, чем предыдущие. Это происходит из-за быстрого накопления в атмосфере парниковых газов, которые производит человечество", - сказал Козлов на презентации. По словам главы Минприроды России, темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.
Глава Минприроды рассказал о причинах потепления на Земле

Козлов: температура на Земле становится выше из-за парниковых газов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Каждое десятилетие температура на Земле становится выше из-за накопления парниковых газов, такая тенденция наблюдается последние 50 лет, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на презентации "Арктического досье".
Презентация "Арктического досье" - национального доклада России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) - состоялась в пятницу в национальном центре "Россия" в Москве.
"За последние 50 лет каждое последующее десятилетие становится теплее, чем предыдущие. Это происходит из-за быстрого накопления в атмосфере парниковых газов, которые производит человечество", - сказал Козлов на презентации.
По словам главы Минприроды России, темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.
