https://ria.ru/20250919/minprirody-2042965606.html

Глава Минприроды рассказал о причинах потепления на Земле

Глава Минприроды рассказал о причинах потепления на Земле - РИА Новости, 19.09.2025

Глава Минприроды рассказал о причинах потепления на Земле

Каждое десятилетие температура на Земле становится выше из-за накопления парниковых газов, такая тенденция наблюдается последние 50 лет, заявил министр... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:19:00+03:00

2025-09-19T13:19:00+03:00

2025-09-19T13:19:00+03:00

россия

земля

москва

александр козлов (глава минприроды)

оон

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950960880_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_bb632a51b5915263befe1e1473eeb9e1.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Каждое десятилетие температура на Земле становится выше из-за накопления парниковых газов, такая тенденция наблюдается последние 50 лет, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на презентации "Арктического досье". Презентация "Арктического досье" - национального доклада России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) - состоялась в пятницу в национальном центре "Россия" в Москве. "За последние 50 лет каждое последующее десятилетие становится теплее, чем предыдущие. Это происходит из-за быстрого накопления в атмосфере парниковых газов, которые производит человечество", - сказал Козлов на презентации. По словам главы Минприроды России, темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.

https://ria.ru/20250909/klimat-2040691762.html

россия

земля

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, земля, москва, александр козлов (глава минприроды), оон, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)