https://ria.ru/20250919/minoborony-2043084761.html

Министр обороны Белоруссии рассказал об учениях "Запад-2025"

Министр обороны Белоруссии рассказал об учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 19.09.2025

Министр обороны Белоруссии рассказал об учениях "Запад-2025"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время торжественного собрания по случаю Дня мотострелков заявил, что на прошедших белорусско-российских учениях... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T20:26:00+03:00

2025-09-19T20:26:00+03:00

2025-09-19T20:26:00+03:00

белоруссия

виктор хренин

бмп-2

учения "запад-2025"

союзное государство

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042334535_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_a87d962589a345c98a7c72f70b838f92.jpg

МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время торжественного собрания по случаю Дня мотострелков заявил, что на прошедших белорусско-российских учениях "Запад-2025" мотострелковые подразделения белорусской армии доказали свою способность надежно защитить западные рубежи Союзного государства. "Буквально накануне Дня мотострелков завершилось главное мероприятие оперативной подготовки этого года – совместное стратегическое учение "Запад-2025", в ходе которого наши мобильные, хорошо обученные и оснащенные мотострелковые подразделения практически доказали способность решать самые сложные учебно-боевые задачи в любых условиях обстановки, надежно защитить западные рубежи Союзного государства, Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал министр обороны. Его слова приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что "механизированные соединения сегодня являются надежным щитом и грозной силой, способной отразить наступление противостоящего противника и нанести неприемлемый ущерб любому, кто посягнет на независимость Беларуси". Как отметил Хренин, особое внимание в подготовке мотострелковых подразделений сегодня уделяется совершенствованию форм и способов их боевого применения с учетом специфики ведения современных войн. "Бесценный опыт приобретается нашими подразделениями на проводимых совместных занятиях с военнослужащими, получившими боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции. Инновации ратного мастерства оперативно внедряются в повседневную практику подготовки всех военнослужащих", - сказал он. По словам министра, неизменным элементом боевой подготовки воинов-мотострелков является применение ими беспилотных комплексов и противодействие беспилотной авиации. Механизированные соединения непрерывно оснащаются новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники, что существенно повышает их боевой потенциал, подчеркнул министр. По его данным, только в текущем году воинам-мотострелкам поставлены десятки боевых машин, в том числе 15 единиц БМП-2 и 20 БТР-70МБ1, а также современные индивидуальные средства защиты – 30 тысяч бронежилетов "Шторм" и шлемов "Защитник", 15 тысяч очков противоосколочных "Стрелок-230" и многое другое. "В условиях сложившейся в регионе кризисной военно-политической ситуации с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта военнослужащие механизированных соединений на высочайшем уровне выполняют важнейшие задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь", - добавил Хренин.

https://ria.ru/20250917/ucheniya-2042566065.html

https://ria.ru/20250918/rossiya-2042753451.html

https://ria.ru/20250917/peskov-2042452372.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, виктор хренин, бмп-2, учения "запад-2025", союзное государство, в мире, россия