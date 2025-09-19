https://ria.ru/20250919/migranty-2042831529.html

Всем спасибо, все свободны: мигрантам предложили уехать

О чем говорят сегодня на российских кухнях и в их виртуальном аналоге — соцсетях? Правильно, о мигрантах — легальных и нелегальных. В СМИ эту тему стараются не качать — во избежание разжигания. Однако бесконечно замалчивать проблему — все равно что перекладывать с места на место бомбу с часовым механизмом: она ведь неизбежно рванет, если ее не обезвредить.Мы же прекрасно видим, что творится в мире. Неправильное управление миграционными потоками, неумение и нежелание ассимилировать миллионы приезжих, попытка заместить местное население толпами мигрантов, потому что ими якобы легче управлять, уже привели западные страны к тяжелейшему кризису. Протекает он живописно — в новостях каждый день что-нибудь горит и взрывается, а по улицам гоняются друг за другом разъяренные вооруженные толпы. Мы ведь не хотим того же у себя, правда?Париж и Лондон, Берлин и Лос-Анджелес — это жуткие в своей наглядности примеры неправильной организации миграции. Где-то приезжие дерутся с силовиками, где-то на протесты выходят обозленные местные жители, в результате все лупят всех, горят машины, разбиваются витрины, а красивейшие и богатейшие города XX века на глазах нашего поколения превращаются в опасные отвратительные помойки, откуда сломя голову бегут коренные жители.Да что там Запад. Недавно на акции против мигрантов вышли японцы, вы представляете себе? В стране натуральная демографическая катастрофа, огромный дефицит рабочих рук, закрыть который не может даже автоматизация и роботизация.Правительство вынуждено было приоткрыть границы для иностранных рабочих. По современным меркам тех пока очень мало. Однако местные жители просто в шоке от их манер. Приезжие из стран Азии и Африки не умеют себя вести, слишком громко (по японским представлениям) говорят, не кланяются, разбрасывают мусор, не знают элементарных норм местного этикета.Японцы в ужасе. Пожалуй, они готовы смириться с экономическими трудностями, но не терпеть в своей стране приезжих, не уважающих их этику и культуру. И что с этим делать? Разве не понятно раздражение местных жителей из-за того, что иностранцы навязывают им свои экзотические нормы поведения, хамят, угрожают?Конечно, ситуация в России даже близко не напоминает тот кошмар, который творится в западных мегаполисах. Однако жить в глобальном мире и быть свободным от глобальных трендов невозможно. И тут главное — не пускать проблему на самотек. Мы хорошо видим, что бывает с теми странами, которые годами закрывали на все глаза, и где они сейчас оказались.Министр экономического развития Максим Решетников предложил обходиться с мигрантами по-честному. Выступая на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда в Сочи, он заявил, что Россия идет к системе "возвратной миграции", действующей по принципу "приехал — поработал — уехал".Эта система позволит снять неподъемную нагрузку на нашу социальную сферу. По мнению Решетникова, так мы сумеем избежать необходимости на системной основе лечить и учить миллионы мигрантов и полностью брать на социальное обеспечение их семьи. Принцип "приехал — поработал — уехал" — это, в сущности, известный нам еще с советских времен старый добрый вахтовый метод.Сегодня Россия попала в ту же ловушку, что и самые богатые и развитые страны мира. С одной стороны, стареющее население, с другой — попытки компенсировать демографические проблемы завозом граждан из сопредельных государств.До какого-то момента эта схема работала. Огромные сектора нашей экономики и впрямь завязаны на миллионы рабочих рук приезжих — и кстати, давайте скажем им за это спасибо. Без этих трудолюбивых и неприхотливых работников Россия вряд ли стала бы четвертой экономикой мира и первой экономикой Европы.Однако когда число приезжих начинает зашкаливать, даже мощный ассимиляционный механизм России начинает работать с перебоями. В городах возникают этнические анклавы, этнические диаспоры начинают мутить темки и решать вопросики с местными администрациями, а потом выдвигают своих людей в органы управления и силовые структуры.Тем временем отечественная медицина и образование трещат по швам от дополнительной нагрузки. А экономического смысла в массовой миграции становится все меньше и меньше: приезжие не платят налоги, но широко получают из бюджета пенсии, пособия, маткапитал и даже сертификаты на бесплатное жилье. Где тут для нас выгода?Чтобы избежать кризиса по типу того, который бушует на Западе, надо вспомнить, что изначальной целью трудовой миграции был исключительно экономический рост. Рабочие руки нам очень нужны, к трудящимся мы относимся со всем уважением. Поработав у нас несколько месяцев, гражданин сопредельной страны увезет к себе огромные по меркам его соотечественников деньги и прекрасно обеспечит свою семью, которая будет ждать его дома.Примерно так работают миграционные схемы в ОАЭ — и все ими довольны. Жесточайший контроль за пересечением границы, за поведением и здоровьем гастарбайтеров (в Дубае только за попытку купить медкнижку ждет тюремный срок и депортация), огромные штрафы и тюремные сроки за любые правонарушения — и вуаля! Эмираты сегодня — богатейшая и безопаснейшая страна мира, притом что доля мигрантов там — около 90 процентов.Предложение министра Решетникова выглядит по-настоящему честным. Именно так мы и поможем сопредельным странам с их избытком трудовых ресурсов и сохраним свою страну — драйвер роста на всем постсоветском пространстве. А продолжим раздавать на халяву паспорта и всякие плюшки — будем вскоре жить как в Париже. Оно нам надо?

