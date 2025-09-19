https://ria.ru/20250919/mid-2042925578.html

В МИД Ирана высказались о призывах ЕС к восстановлению санкций

ЖЕНЕВА, 19 сен - РИА Новости. Призывы европейцев к восстановлению санкций против Ирана - предлог для эскалации, это стратегически неверно, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде, отметив, что это выведет международные отношения на новый уровень непредсказуемости. "Призывы европейцев к восстановлению санкций - это новый предлог для эскалации международных отношений. То, то делают европейцы, - политически мотивировано, нелегитимно, незаконно, согласно международному праву, и стратегически неверно", - сказал Хатибзаде журналистам. Он отметил, что пытаясь восстановить санкции против Ирана, "европейцы выведут международные отношения на новый уровень непредсказуемости".Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщил, что Тегеран выступил с предложением к "евротройке" по поводу того, как избежать кризисную ситуацию в предстоящие дни, а также призвал СБ ООН "вмешаться и выбрать дипломатию вместо конфронтации" на фоне предстоящего голосования в Совбезе по теме санкций против Ирана.Ранее председательствующая в Совете Безопасности ООН Республика Корея сообщила, что СБ проголосует в пятницу по проекту резолюции об иранских санкциях: если документ утвердят, режим прекращения рестрикций продолжится, если нет - санкции возобновятся.При этом санкции возобновятся не сразу, если документ утвердят: они буду восстановлены по прошествии 30 дней с момента уведомления СБ ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана. Подобное уведомление было сделано Британией, Францией и Германией 28 августа. В таком случае санкции будут возобновлены с конца сентября.

