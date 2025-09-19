https://ria.ru/20250919/medvedev-2042945031.html

Медведев: Россия ответит на проект претензионной комиссии для Украины

Медведев: Россия ответит на проект претензионной комиссии для Украины - РИА Новости, 19.09.2025

Медведев: Россия ответит на проект претензионной комиссии для Украины

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. РФ жестко отреагирует на возможное принятие конвенции о "международной комиссии" по рассмотрению претензий для Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия", - написал Медведев в своём канале в Max. Проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины он назвал "психоделическим".

