Медведев назвал позицию Запада в отношении России радужными фантазиями

Медведев назвал позицию Запада в отношении России радужными фантазиями - РИА Новости, 19.09.2025

Медведев назвал позицию Запада в отношении России радужными фантазиями

Некоторые евродепутаты еще не утратили своих "радужных фантазий", что Россия капитулирует перед Западом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Некоторые евродепутаты еще не утратили своих "радужных фантазий", что Россия капитулирует перед Западом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем канале в Max прокомментировал проект конвенции, закладывающей основы компенсационного механизма для Украины, который был подготовлен в Совете Европы. "В этой связи фантазия евродеятелей взлетает в стратосферу: Москва, дескать, рано или поздно будет вынуждена покаяться, "принять ответственность" и взять на себя все траты, если захочет вернуться в "европейскую семью". Тут даже комментарии излишни", - написал Медведев. "Они, получается, до сих пор верят, что Россия капитулирует перед коллективным Западом. И будет спонсировать их непотребства во вред себе. Радужные фантазии людей с радужными привычками", - добавил он.

