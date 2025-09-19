https://ria.ru/20250919/medvedev-2042943477.html
Медведев назвал позицию Запада в отношении России радужными фантазиями
Некоторые евродепутаты еще не утратили своих "радужных фантазий", что Россия капитулирует перед Западом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Некоторые евродепутаты еще не утратили своих "радужных фантазий", что Россия капитулирует перед Западом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем канале в Max прокомментировал проект конвенции, закладывающей основы компенсационного механизма для Украины, который был подготовлен в Совете Европы. "В этой связи фантазия евродеятелей взлетает в стратосферу: Москва, дескать, рано или поздно будет вынуждена покаяться, "принять ответственность" и взять на себя все траты, если захочет вернуться в "европейскую семью". Тут даже комментарии излишни", - написал Медведев. "Они, получается, до сих пор верят, что Россия капитулирует перед коллективным Западом. И будет спонсировать их непотребства во вред себе. Радужные фантазии людей с радужными привычками", - добавил он.
