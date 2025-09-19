https://ria.ru/20250919/medvedev-2042940196.html
Медведев раскритиковал проект создания претензионной комиссии для Украины
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "абсолютно психоделическим" проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины, подготовленный Советом Европы."Сложно сказать, какие галлюциногенные вещества употребляют функционеры в Страсбурге, но результат налицо. На свет появился абсолютно психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины", - написал Медведев в MAX.
