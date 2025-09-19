https://ria.ru/20250919/medvedev-2042940196.html

Медведев раскритиковал проект создания претензионной комиссии для Украины

Медведев раскритиковал проект создания претензионной комиссии для Украины - РИА Новости, 19.09.2025

Медведев раскритиковал проект создания претензионной комиссии для Украины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "абсолютно психоделическим" проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:42:00+03:00

2025-09-19T11:42:00+03:00

2025-09-19T11:46:00+03:00

украина

дмитрий медведев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "абсолютно психоделическим" проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины, подготовленный Советом Европы."Сложно сказать, какие галлюциногенные вещества употребляют функционеры в Страсбурге, но результат налицо. На свет появился абсолютно психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины", - написал Медведев в MAX.

https://ria.ru/20250919/gruziya-2042716475.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, дмитрий медведев, в мире