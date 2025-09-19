https://ria.ru/20250919/medvedev-2042939883.html
Медведев заявил, что Россия не зря вышла из Совета Европы
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация", дискриминационная "шарашкина контора"."Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация – Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - написал Медведев в своём канале в MAX.Так Медведев отреагировал на появление проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.
