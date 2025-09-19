Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что Россия не зря вышла из Совета Европы - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 19.09.2025 (обновлено: 11:54 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/medvedev-2042939883.html
Медведев заявил, что Россия не зря вышла из Совета Европы
Медведев заявил, что Россия не зря вышла из Совета Европы - РИА Новости, 19.09.2025
Медведев заявил, что Россия не зря вышла из Совета Европы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация",... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:42:00+03:00
2025-09-19T11:54:00+03:00
россия
совет европы
украина
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация", дискриминационная "шарашкина контора"."Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация – Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - написал Медведев в своём канале в MAX.Так Медведев отреагировал на появление проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.
https://ria.ru/20250919/medvedev-2042943477.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет европы, украина, дмитрий медведев
Россия, Совет Европы, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что Россия не зря вышла из Совета Европы

Медведев назвал Совет Европы странной и бессмысленной организацией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не зря вышла из Совета Европы - по его оценке, это "странная и бессмысленная организация", дискриминационная "шарашкина контора".
"Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация – Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - написал Медведев в своём канале в MAX.
Так Медведев отреагировал на появление проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Медведев назвал позицию Запада в отношении России радужными фантазиями
Вчера, 11:53
 
РоссияСовет ЕвропыУкраинаДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала