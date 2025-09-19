https://ria.ru/20250919/max-2042939706.html

"Сферум" запустил онлайн-курс для педагогов по работе в MAX

"Сферум" запустил онлайн-курс для педагогов по работе в MAX - РИА Новости, 19.09.2025

"Сферум" запустил онлайн-курс для педагогов по работе в MAX

Образовательная платформа "Сферум" запустила новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в национальной платформе Max, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:42:00+03:00

2025-09-19T11:42:00+03:00

2025-09-19T12:10:00+03:00

технологии

россия

google

мессенджер max

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad2160726442156dc90fd38238e18569.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Образовательная платформа "Сферум" запустила новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в национальной платформе Max, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Сферум" запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов "Сферум" в Мax: возможности цифрового сервиса для образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что обучающий курс создан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещения РФ. Для получения сертификата слушателям необходимо изучить материалы курса, выполнить практические задания и пройти итоговое тестирование. Ранее "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил интеграцию в Мax. С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года "Сферум" в Мax заработает во всех регионах страны. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250917/max-2042460144.html

https://ria.ru/20250918/max--2042747639.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, google, мессенджер max