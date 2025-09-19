"Сферум" запустил онлайн-курс для педагогов по работе в MAX
"Сферум" создал бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе MAX
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Образовательная платформа "Сферум" запустила новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в национальной платформе Max, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"Сферум" запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов "Сферум" в Мax: возможности цифрового сервиса для образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обучающий курс создан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещения РФ. Для получения сертификата слушателям необходимо изучить материалы курса, выполнить практические задания и пройти итоговое тестирование.
Ранее "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил интеграцию в Мax. С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года "Сферум" в Мax заработает во всех регионах страны.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".