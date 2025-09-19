Рейтинг@Mail.ru
В профсоюзе моряков прокомментировали ЧП с судами близ Мавритании
20:51 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/mavritaniya-2043088734.html
В профсоюзе моряков прокомментировали ЧП с судами близ Мавритании
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Столкновение рыболовного траулера Tafra 3 и судна-рефрижератора Right Whale у побережья Мавритании, в котором выжил российский моряк, произошло 12 сентября, обращений от экипажа в отраслевой профсоюз не поступало, сообщили РИА Новости в российском профсоюзе моряков. В пятницу несколько российских Telegram-каналов сообщали о выжившем во время кораблекрушении россиянине. Судно Right Whale под флагом Гамбии, на борту которого был российский капитан, на полном ходу протаранило зарегистрированный в Мавритании траулер Tafra 3. Уточнялось, что из 26 человек выжил только 21 моряк, среди которых есть один россиянин, еще пятеро моряков не найдены. "Обращений не было. Столкновение судов произошло неделю назад 12 сентября. Некоторые СМИ пишут, что на Right Whale российский капитан и он арестован. На Tafra 3 пропавшие - мавританцы. Были ли там еще россияне, кроме упоминаемого спасенного, пока неизвестно", - сообщили в профсоюзе. Там уточнили, что, если моряк здоров, как правило он должен быть репатриирован судовладельцем.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Столкновение рыболовного траулера Tafra 3 и судна-рефрижератора Right Whale у побережья Мавритании, в котором выжил российский моряк, произошло 12 сентября, обращений от экипажа в отраслевой профсоюз не поступало, сообщили РИА Новости в российском профсоюзе моряков.
В пятницу несколько российских Telegram-каналов сообщали о выжившем во время кораблекрушении россиянине. Судно Right Whale под флагом Гамбии, на борту которого был российский капитан, на полном ходу протаранило зарегистрированный в Мавритании траулер Tafra 3. Уточнялось, что из 26 человек выжил только 21 моряк, среди которых есть один россиянин, еще пятеро моряков не найдены.
