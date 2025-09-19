https://ria.ru/20250919/magate-2042862274.html
Ульянов рассказал, как принимали антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся - 46 голосов, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. "Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперёд", - написал постпред. Он отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия (государство-член ЕС) и США. За резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась Генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
