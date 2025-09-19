https://ria.ru/20250919/lukashenko-2042966841.html

Лукашенко поручил решить вопрос с картофелем в Белоруссии

Лукашенко поручил решить вопрос с картофелем в Белоруссии - РИА Новости, 19.09.2025

Лукашенко поручил решить вопрос с картофелем в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Гродненского облисполкома Юрию Караеву по-военному решить проблему с картофелем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:34:00+03:00

2025-09-19T13:34:00+03:00

2025-09-19T14:11:00+03:00

гродненская область

белоруссия

минск

александр лукашенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Гродненского облисполкома Юрию Караеву по-военному решить проблему с картофелем, сообщила пресс-служба главы государства. "В ходе рабочей поездки в Слонимский район Гродненской области президент коснулся темы сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Отвечая на вопрос об обеспеченности региона картофелем, Караев отметил меньшие показатели в сравнении с прошлыми годами, однако, по его словам, нужды области закрыты. Он также подтвердил, что объем урожая позволяет осуществить и дополнительные поставки, например, в столицу.Глава государства поручил следить за тем, чтобы перебоев с овощами и картофелем не было. В связи с этим руководитель региона сообщил, что Гродненская область также готова предоставить часть урожая яблок."Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать", - поручил белорусский президент.Лукашенко призвал действовать не только в интересах области, но и государства.

https://ria.ru/20250528/lukashenko-2019521864.html

гродненская область

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гродненская область, белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире