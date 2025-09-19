https://ria.ru/20250919/lukashenko-2042966841.html
Лукашенко поручил решить вопрос с картофелем в Белоруссии
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Гродненского облисполкома Юрию Караеву по-военному решить проблему с картофелем, сообщила пресс-служба главы государства. "В ходе рабочей поездки в Слонимский район Гродненской области президент коснулся темы сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Отвечая на вопрос об обеспеченности региона картофелем, Караев отметил меньшие показатели в сравнении с прошлыми годами, однако, по его словам, нужды области закрыты. Он также подтвердил, что объем урожая позволяет осуществить и дополнительные поставки, например, в столицу.Глава государства поручил следить за тем, чтобы перебоев с овощами и картофелем не было. В связи с этим руководитель региона сообщил, что Гродненская область также готова предоставить часть урожая яблок."Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать", - поручил белорусский президент.Лукашенко призвал действовать не только в интересах области, но и государства.
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Гродненского облисполкома Юрию Караеву по-военному решить проблему с картофелем, сообщила пресс-служба главы государства.
"В ходе рабочей поездки в Слонимский район Гродненской области
президент коснулся темы сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Отвечая на вопрос об обеспеченности региона картофелем, Караев отметил меньшие показатели в сравнении с прошлыми годами, однако, по его словам, нужды области закрыты. Он также подтвердил, что объем урожая позволяет осуществить и дополнительные поставки, например, в столицу.
Глава государства поручил следить за тем, чтобы перебоев с овощами и картофелем не было. В связи с этим руководитель региона сообщил, что Гродненская область также готова предоставить часть урожая яблок.
"Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать", - поручил белорусский президент.
Лукашенко призвал действовать не только в интересах области, но и государства.