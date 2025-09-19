https://ria.ru/20250919/lnr-2042960016.html
Санитар рассказал о стойкости бойцов, раненных в Серебрясном лесничестве
Санитар рассказал о стойкости бойцов, раненных в Серебрясном лесничестве - РИА Новости, 19.09.2025
Санитар рассказал о стойкости бойцов, раненных в Серебрясном лесничестве
Российские бойцы, пострадавшие в ходе освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР, стойко переносили свои травмы, все они эвакуированы и госпитализированы,... РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские бойцы, пострадавшие в ходе освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР, стойко переносили свои травмы, все они эвакуированы и госпитализированы, сообщил санитар с позывным "Белый". "Бывали моменты такие, что подразделение попадало и под обстрел, и под миномёты. Но действовать надо было быстренько и уверенно, не мешкаться – подхватил товарища, если есть свободные руки, то в укрытие быстренько, обработали и отправляем. По крайней мере, все бойцы держались молодцом, все живы-здоровы", - сказал "Белый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, при продвижении важно было смотреть "под ногами и по сторонам". Противник хорошо маскируется и старается максимально близко подпустить к себе российских бойцов, чтобы сделать их более удобной мишенью, рассказал санитар. Кроме того, "Белый" отметил, что ВСУ стреляют по своим подчинённым, когда те пытаются сдаться в плен российским войскам. При этом российские бойцы, гарантирующие безопасность тем, кто решил сдаться, также попадают под огонь ВСУ. "В ходе штурмования Серебрянского лесничества все бойцы, которые понесли ранения, травмы какие-то незначительные и значительные, были все эвакуированы, госпитализированы и в целости выведены", - добавил "Белый". Противник полностью выбит из Серебрянского лесничества, заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
.