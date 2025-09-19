В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее
В Хабаровске прокуратура проверяет инцидент с избиением в математическом лицее
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Проводится проверка инцидента в лицее Хабаровска после появившейся информации об избиении там ученика, сообщила прокуратура Хабаровского края.
По данным ведомства, прокуратура отреагировала на информацию в соцсетях. Якобы мать пострадавшего ребенка сообщила, что ее сына регулярно избивают в математическом лицее по улице Комсомольской. Сообщается также, что родители хулиганов считают, что ничего страшного не произошло, что это мальчики, и они дерутся. Мать ребенка написала заявление в полицию.
"Прокуратура Кировского районаХабаровска организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации о совершении противоправных действий в отношении ученика МАОУ "Математический лицей" со стороны других учащихся", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено работе по обеспечению безопасности детей в школе.
Как сообщило СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северным межрайонным следственным отделом также проводится процессуальная проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям администрации школы по обеспечению безопасности учащихся, а также несовершеннолетних нарушителей и их родителей.