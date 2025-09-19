https://ria.ru/20250919/litsey-2042988290.html

В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее

В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее - РИА Новости, 19.09.2025

В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее

Проводится проверка инцидента в лицее Хабаровска после появившейся информации об избиении там ученика, сообщила прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:02:00+03:00

2025-09-19T15:02:00+03:00

2025-09-19T15:02:00+03:00

происшествия

хабаровск

хабаровский край

кировский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg

ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Проводится проверка инцидента в лицее Хабаровска после появившейся информации об избиении там ученика, сообщила прокуратура Хабаровского края. По данным ведомства, прокуратура отреагировала на информацию в соцсетях. Якобы мать пострадавшего ребенка сообщила, что ее сына регулярно избивают в математическом лицее по улице Комсомольской. Сообщается также, что родители хулиганов считают, что ничего страшного не произошло, что это мальчики, и они дерутся. Мать ребенка написала заявление в полицию. "Прокуратура Кировского районаХабаровска организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации о совершении противоправных действий в отношении ученика МАОУ "Математический лицей" со стороны других учащихся", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено работе по обеспечению безопасности детей в школе. Как сообщило СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северным межрайонным следственным отделом также проводится процессуальная проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям администрации школы по обеспечению безопасности учащихся, а также несовершеннолетних нарушителей и их родителей.

https://ria.ru/20250912/peterburg-2041472322.html

https://ria.ru/20250910/kriminal-2040684842.html

хабаровск

хабаровский край

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, хабаровск, хабаровский край, кировский район