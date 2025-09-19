Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее
15:02 19.09.2025
В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее
В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее - РИА Новости, 19.09.2025
В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее
Проводится проверка инцидента в лицее Хабаровска после появившейся информации об избиении там ученика, сообщила прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:02:00+03:00
2025-09-19T15:02:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
кировский район
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Проводится проверка инцидента в лицее Хабаровска после появившейся информации об избиении там ученика, сообщила прокуратура Хабаровского края. По данным ведомства, прокуратура отреагировала на информацию в соцсетях. Якобы мать пострадавшего ребенка сообщила, что ее сына регулярно избивают в математическом лицее по улице Комсомольской. Сообщается также, что родители хулиганов считают, что ничего страшного не произошло, что это мальчики, и они дерутся. Мать ребенка написала заявление в полицию. &quot;Прокуратура Кировского районаХабаровска организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации о совершении противоправных действий в отношении ученика МАОУ &quot;Математический лицей&quot; со стороны других учащихся&quot;, - говорится в сообщении.Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено работе по обеспечению безопасности детей в школе. Как сообщило СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северным межрайонным следственным отделом также проводится процессуальная проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям администрации школы по обеспечению безопасности учащихся, а также несовершеннолетних нарушителей и их родителей.
хабаровск
хабаровский край
кировский район
происшествия, хабаровск, хабаровский край, кировский район
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Кировский район
В Хабаровске проверяют информацию об избиении ученика в лицее

В Хабаровске прокуратура проверяет инцидент с избиением в математическом лицее

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Проводится проверка инцидента в лицее Хабаровска после появившейся информации об избиении там ученика, сообщила прокуратура Хабаровского края.
По данным ведомства, прокуратура отреагировала на информацию в соцсетях. Якобы мать пострадавшего ребенка сообщила, что ее сына регулярно избивают в математическом лицее по улице Комсомольской. Сообщается также, что родители хулиганов считают, что ничего страшного не произошло, что это мальчики, и они дерутся. Мать ребенка написала заявление в полицию.
"Прокуратура Кировского районаХабаровска организовала проверку на основании размещенной в сети интернет информации о совершении противоправных действий в отношении ученика МАОУ "Математический лицей" со стороны других учащихся", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено работе по обеспечению безопасности детей в школе.
Как сообщило СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северным межрайонным следственным отделом также проводится процессуальная проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям администрации школы по обеспечению безопасности учащихся, а также несовершеннолетних нарушителей и их родителей.
ПроисшествияХабаровскХабаровский крайКировский район
 
 
