Военный рассказал подробности боев за Серебрянское лесничество
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 19.09.2025 (обновлено: 12:23 19.09.2025)
Военный рассказал подробности боев за Серебрянское лесничество
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска при наступлении российских Вооружённых сил в Серебрянском лесничестве были дезориентированы, бросали технику, оружие и боеприпасы, рассказал командир штурмового отряда с позывным "Бур"."Противник при нашем наступлении был абсолютно не мотивирован, дезориентирован, бросал все, что только можно – технику, оружие, боеприпасы, всякие материальные ценности свои", - сказал "Бур" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.Командир штурмового отряда рассказал, что в Серебрянское лесничество его подчиненные просачивались небольшими группами. Основной особенностью работы в таком густом лесу он назвал невысокую эффективность беспилотников. В основном штурмовикам, по словам "Бура", помогали артиллерия и слаженность подразделений, которые заходили вместе с ними.Как добавил командир взвода штурмового отряда с позывным "Кан", украинские военнослужащие тоже "проявляют определённую смекалку". Военнослужащий назвал это нормальным явлением и уточнил, что российские бойцы пытаются в этом противника обхитрить."Кан" рассказал об одном эпизоде освобождения Серебрянского лесничества. Его группа выдвинулась, взяв с собой противотанковую мину. Боеприпас военнослужащие установили на крыше украинского блиндажа и отошли в тыл. После взрыва группа закрепилась в опустевшем блиндаже и в течение дня забрала ещё два украинских опорных пункта.Противник полностью выбит из Серебрянского лесничества, заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска при наступлении российских Вооружённых сил в Серебрянском лесничестве были дезориентированы, бросали технику, оружие и боеприпасы, рассказал командир штурмового отряда с позывным "Бур".
"Противник при нашем наступлении был абсолютно не мотивирован, дезориентирован, бросал все, что только можно – технику, оружие, боеприпасы, всякие материальные ценности свои", - сказал "Бур" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Командир штурмового отряда рассказал, что в Серебрянское лесничество его подчиненные просачивались небольшими группами. Основной особенностью работы в таком густом лесу он назвал невысокую эффективность беспилотников. В основном штурмовикам, по словам "Бура", помогали артиллерия и слаженность подразделений, которые заходили вместе с ними.
Как добавил командир взвода штурмового отряда с позывным "Кан", украинские военнослужащие тоже "проявляют определённую смекалку". Военнослужащий назвал это нормальным явлением и уточнил, что российские бойцы пытаются в этом противника обхитрить.
"Кан" рассказал об одном эпизоде освобождения Серебрянского лесничества. Его группа выдвинулась, взяв с собой противотанковую мину. Боеприпас военнослужащие установили на крыше украинского блиндажа и отошли в тыл. После взрыва группа закрепилась в опустевшем блиндаже и в течение дня забрала ещё два украинских опорных пункта.
Противник полностью выбит из Серебрянского лесничества, заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
