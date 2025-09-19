https://ria.ru/20250919/les-2042878583.html

Эксперты рассказали, как не потеряться в лесу

Эксперты рассказали, как не потеряться в лесу - РИА Новости, 19.09.2025

Эксперты рассказали, как не потеряться в лесу

Грибной сезон в разгаре: чтобы не потеряться в лесу и суметь вернуться, стоит следовать главным правилам при сборах, в том числе брать с собой компас, спички и... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Грибной сезон в разгаре: чтобы не потеряться в лесу и суметь вернуться, стоит следовать главным правилам при сборах, в том числе брать с собой компас, спички и зажигалку, поделились с РИА Новости "Билайн" и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". "Чтобы вас точно не пришлось долго искать в лесу, важно максимально серьезно отнестись к сборам - даже если вы отлично знаете именно эти места и никогда там не терялись... Захватите компас. Научиться пользоваться им можно буквально за пять минут. Если что-то пойдет не так, он поможет вам выйти из леса. Возьмите с собой спички и зажигалку, чтобы суметь развести костер в экстренной ситуации", - рассказали в компаниях. Также рекомендуется взять свисток, который поможет привлечь внимание спасателей и отпугнуть диких животных. Лучше надеть яркую одежду или сигнальный жилет, а также взять с собой что-то, что поможет не промокнуть и сохранить тепло, например дождевик или термоодеяло. Обуть лучше трекинговые или другие ботинки, которые защищают голеностоп, а в крайнем случае - резиновые сапоги на толстой подошве. Эксперты рекомендуют положить в рюкзак или сумку воду и перекус, который не испортится. Обязательно стоит сообщить близким о своих планах пойти в лес и рассказать о сроках возвращения. Также не рекомендуется отпускать в лес ребенка с пожилым родственником. "Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон. Переведите его в режим экономии энергии и постарайтесь по пути не расходовать заряд батареи на разговоры, которые можно отложить, и прослушивание музыки. И обязательно возьмите с собой пауэрбанк с проводом. Если специалистам случится искать вас в лесу или пытаться вывести из него, каждый процент заряда будет важен", - прокомментировали специалисты, напомнив о номере 112 для экстренных звонков. Кроме того, если имеется хроническое заболевание, которое требует регулярного приема лекарств, нужно взять их с собой, даже если планируется вернуться домой до времени очередного приема.

