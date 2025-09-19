https://ria.ru/20250919/laos-2042876674.html
Россия и Лаос начали совместные учения
Россия и Лаос начали совместные учения - РИА Новости, 19.09.2025
Россия и Лаос начали совместные учения
Торжественное открытие совместных российско-лаосских военных учений "Ларос-2025" состоялось в Лаосе, сообщило журналистам Минобороны РФ.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Торжественное открытие совместных российско-лаосских военных учений "Ларос-2025" состоялось в Лаосе, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В Лаосской Народно-Демократической Республике состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-лаосского учения "Ларос-2025". Мероприятие приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики. Церемония началась с выступления творческих коллективов Лаоса, исполнивших традиционные лаосские песни и российские музыкальные произведения", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после торжественной части лаосской стороне был представлен статический показ современных образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которого были представлены снайперские винтовки, включая новейшие образцы, перспективные роботизированные комплексы, наземные дроны, оснащенные пулеметами, а также легкобронированная техника высокой проходимости. "В рамках учения военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа. Учение проходит под девизом "Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность", символизирующим укрепление военного сотрудничества между двумя странами", - рассказало Минобороны. Совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2025" продлится до 25 сентября.
