На Курилах отменили угрозу цунами
Угроза цунами, объявленная на Курильских островах после землетрясения в акватории Тихого океана, отменена, сообщила РИА начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" РИА Новости, 19.09.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Угроза цунами, объявленная на Курильских островах после землетрясения в акватории Тихого океана, отменена, сообщила РИА начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "В 12.00 (4.00 мск) прозвучал отбой тревоги цунами по Курильским островам", - рассказала собеседница агентства. ГУМЧС по Сахалинской области предупреждало, что ожидается подход волны до 0,2 метра на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан. Администрация Северо-Курильска попросила население эвакуироваться из прибрежной зоны. По информации спасателей, в Южно-Курильского районе наблюдался подход волны до 15 сантиметров. На территории Курильского и Северо-Курильского районов в период действия предупреждения подхода волн не наблюдалось. Все службы работают в штатном режиме. Звонков и жалоб от населения не поступало.Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга мск) в Тихом океане на расстоянии 93 километра от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра - 123 километра.
