В Краснодарском крае объявили опасность БПЛА

В Краснодарском крае объявили опасность БПЛА

2025-09-19T17:56:00+03:00

КРАСНОДАР, 19 сен – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.

