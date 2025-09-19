Рейтинг@Mail.ru
В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран - РИА Новости, 19.09.2025
10:28 19.09.2025
В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран
В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран - РИА Новости, 19.09.2025
В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран
Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.
республика крым
россия
симферополь
африка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. "В Крым с визитом прибыла делегация послов африканских государств. Их цель – ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом и рассмотреть возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют", - сказал Березовский. В частности, в состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.
республика крым
россия
симферополь
африка
республика крым, россия, симферополь, африка
Республика Крым, Россия, Симферополь, Африка
В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран

В Крым прибыла делегация послов из Мали, Буркина-Фасо и Нигера

Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.
Крым с визитом прибыла делегация послов африканских государств. Их цель – ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом и рассмотреть возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют", - сказал Березовский.
В частности, в состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.
Республика КрымРоссияСимферопольАфрика
 
 
