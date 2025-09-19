https://ria.ru/20250919/krym-2042913639.html

В Крым прибыла делегация послов трех африканских стран

Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Делегация послов трех африканских стран прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский. "В Крым с визитом прибыла делегация послов африканских государств. Их цель – ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом и рассмотреть возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют", - сказал Березовский. В частности, в состав делегации вошли послы Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер.

республика крым, россия, симферополь, африка