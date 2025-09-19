Рейтинг@Mail.ru
Константинов высказался о новом механизме поставок оружия США Украине
08:58 19.09.2025 (обновлено: 09:06 19.09.2025)
Константинов высказался о новом механизме поставок оружия США Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. США, с использованием нового механизма поставок оружия, фактически дистанцируются от конфликта на Украине и прямого в нем участия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. Позднее представитель НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину. "Трамп неоднократно заявлял, что это не его военный конфликт. Конечно, совсем бросить Украину он позволить себе не может, но пробует зарабатывать на этом конфликте и держаться от него максимально на дистанции. Для Украины это означает дополнительные осложнения. Складывается новый механизм финансирования военного конфликта и его существования – непрямой", - сказал Константинов. По его словам, теперь европейским странам надо собирать деньги на Украину, согласовать друг с другом выделяемые суммы. "А они между собой спорят, кто из них больше любит украинских неонацистов и сколько за эту любовь готов платить", - подчеркнул глава парламента. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. США, с использованием нового механизма поставок оружия, фактически дистанцируются от конфликта на Украине и прямого в нем участия, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. Позднее представитель НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину.
"Трамп неоднократно заявлял, что это не его военный конфликт. Конечно, совсем бросить Украину он позволить себе не может, но пробует зарабатывать на этом конфликте и держаться от него максимально на дистанции. Для Украины это означает дополнительные осложнения. Складывается новый механизм финансирования военного конфликта и его существования – непрямой", - сказал Константинов.
По его словам, теперь европейским странам надо собирать деньги на Украину, согласовать друг с другом выделяемые суммы.
"А они между собой спорят, кто из них больше любит украинских неонацистов и сколько за эту любовь готов платить", - подчеркнул глава парламента.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
